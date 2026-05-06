El nuevo thriller criminal de Netflix que llega el 14 de mayo y enfrenta a un detective con su rival más peligroso

Un enfrentamiento entre crimen y ley marca uno de los lanzamientos más fuertes del mes, dentro del catálogo de la plataforma a nivel global.

La historia se centra en una persecución en Los Ángeles con protagonistas en extremos opuestos.

El 14 de mayo se estrena en Netflix la miniserie Némesis , una producción estadounidense que se posiciona como uno de los lanzamientos más relevantes del mes dentro del género policial.

La serie, creada por Courtney A. Kemp y Tani Marole, propone un relato centrado en el enfrentamiento entre un detective obsesivo y un criminal metódico , en una dinámica de persecución constante que atraviesa toda la narrativa.

La producción forma parte del calendario oficial de estrenos de mayo y aparece destacada entre los nuevos contenidos del mes.

El eje central de Nemesis es el enfrentamiento entre Isaiah Stiles, un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, y Coltrane Wilder, un criminal especializado en robos complejos . La serie se construye como un juego de gato y ratón donde ambos personajes funcionan como reflejo uno del otro, pero desde lados opuestos de la ley.

El personaje de Stiles, interpretado por Matthew Law, está marcado por una obsesión con la justicia que atraviesa tanto su vida profesional como personal. En paralelo, Wilder, interpretado por Y’lan Noel, es presentado como un estratega que ejecuta sus golpes con precisión, evitando errores y dejando pocas pistas.

El relato se organiza en torno a una serie de robos planificados que funcionan como puntos de avance de la historia. Cada golpe ejecutado por Wilder obliga al detective a replantear su estrategia.

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La serie fue creada por Courtney A. Kemp, reconocida por su trabajo en la franquicia Power, lo que anticipa un enfoque centrado en personajes complejos y conflictos intensos. La producción ejecutiva también incluye a nombres como Mario Van Peebles, quien además dirige algunos de los episodios.

En cuánto a producción, la serie combina elementos de thriller policial con drama psicológico, una mezcla que se volvió recurrente en las producciones recientes del género.

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Trailer de Némesis

Embed - Némesis | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Némesis

Matthew Law

Y’lan Noel

Cleopatra Coleman

Tre Hale

Domenick Lombardozzi

Jonnie Park

Ariana Guerra

Gabrielle Denni

Michael Potts

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Un thriller que apuesta por la tensión constante

El estreno del 14 de mayo posiciona a Némesis como una de las apuestas más fuertes del mes dentro del género policial. Con una estructura basada en el enfrentamiento entre dos mentes opuestas, la serie construye una historia donde cada movimiento tiene consecuencias.

La clave del proyecto está en su enfoque: no se trata solo de resolver un caso, sino de explorar el vínculo entre perseguidor y perseguido, y cómo esa relación se vuelve cada vez más personal. Así, Némesis se inscribe dentro de una línea de thrillers que priorizan el desarrollo de personajes y la tensión psicológica por sobre la acción.

Con ocho episodios disponibles desde el día del estreno, la serie apunta a consolidarse como uno de los contenidos más vistos del mes y reforzar la presencia del género criminal dentro del streaming global.