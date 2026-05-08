La nueva adaptación de una novela romántica llega a Prime Video: de qué se trata Off Campus

La plataforma estrena este 13 de mayo la adaptación de una de las sagas juveniles más populares de los últimos años. La historia combina romance, humor y vida universitaria.

La serie va a estar basada en “The Deal”, el primer libro de la exitosa saga escrita por Elle Kennedy.

La esperada adaptación del primer libro de la saga escrita por Elle Kennedy llega este miércoles 13 de mayo a Prime video . Tendrá un total de 8 capítulos y, antes de su debut oficial, ya se confirmó su segunda entrega.

La serie Off-Campus, que fue publicada en español como saga Kiss Me, escrita por Kennedy, es una exitosa saga conformada con 5 libros de romance universitario, centrada en jugadores de hockey. El primero, publicado en 2015, se llama "Prohibido enamorarse" en español o "The Deal" en inglés, que es en el cual se va a basar esta primera temporada.

La serie se va a estrenar en más de 240 países y territorios , lo que en conjunto con el anuncio de su segunda temporada, refleja la confianza que tiene la plataforma en este proyecto.

De qué trata Off Campus

La historia se va va centrar en Hannah Wells y Garrett Graham, que son dos estudiantes de la universidad Briar completamente distintos que terminan acercándose debido a un trato inesperado.

Hannah o también llamada Wellsy, una joven inteligente, reservada y muy enfocada en sus estudios. Garrett, en cambio, es la gran estrella del equipo universitario de hockey y uno de los chicos más populares del campus. Aunque parecen no tener nada en común, ambos comienzan una relación basada en un trato que poco a poco termina convirtiéndose en una relación mucho más profunda.

kiss me1

La historia mezcla romance, comedia y drama universitario, pero también aborda temas vinculados a la inseguridad, las relaciones familiares, las presiones sociales y el crecimiento emocional de sus protagonistas.

Uno de los puntos más destacados de la saga es que cada libro se enfoca en una pareja distinta dentro del mismo grupo de amigos, todos vinculados al equipo de hockey de la universidad. Esto permitió que la serie construyera una enorme comunidad de fanáticos a lo largo de los años, especialmente en BookTok, la comunidad de TikTok, donde los usuarios recomiendan y hablan sobre libros. Gracias a esa popularidad, muchos lectores rápidamente se interesaron por la adaptación audiovisual.

kiss me

El resto de la saga literaria está compuesta por El objetivo: tú y yo (The Mistake), segundo libro protagonizado por Logan y Grace, Inmune a ti (The Score), el tercero que trata sobre Allie y Dean, Contigo hasta el final (The Goal), el cuarto con Sabrina y Tucker; y El legado (The Legacy), el quinto que da cierre a todas las historias.

La plataforma con esta serie busca replicar el éxito que consiguió con otras adaptaciones de libros, ya sea a películas o series, como por ejemplo: Culpables (2023), Rojo, blanco y sangre azul (2023) o La idea de tenerte (2024), todos grandes éxitos en su catálogo. Amazon prime ya tiene fórmula que hizo que se lograron posicionarse rápidamente en rankings globales y redes sociales. La serie combina varios elementos clave: romance, drama, ambientación universitaria y personajes carismáticos.

Trailer de Off Campus

Embed - Off Campus T1 Tráiler Oficial | Prime Video

Elenco de Off Campus

El elenco principal de Off Campus, anunciado previamente, incluye a: