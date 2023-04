El hijo del baterista de Queen podría convertirse en el nuevo baterista de Foo Fighters

La semana pasada, Foo Fighters regresó con "Rescued", su primer sencillo desde la muerte de Hawkins en marzo de 2022. Con él, la banda compartió detalles de su undécimo álbum de estudio "But Here We Are" (a la venta el 2 de junio).

El próximo mes, el grupo saldrá a la carretera para una serie de apariciones en festivales y espectáculos principales en los EE. UU . Aún no se sabe quién estará detrás de la bateria en los próximos conciertos.

Durante una aparición en BBC Radio 2 esta semana, se le preguntó a Roger Taylor si había algo de cierto en los rumores de que su hijo podría intervenir. "Bueno, Rufus es fenomenal"

“Se ha convertido en un gran baterista aterrador con The Darkness […] Mi hijo, es molestamente poderoso y se ha vuelto muy, muy bueno. ¡No puedo decir más!”.

Presionado más sobre si Rufus podría estar en el escenario con los Foos en 2023, Roger explicó: “Bueno, él toca brillantemente con ellos. Conoce todas sus cosas, los conoce a todos muy bien. “Tocó 'Best of You' con los Foos, y fue fenomenal en Wembley y en The Forum en Los Ángeles. Qué está pasando exactamente ahora, no lo sé”.

En cuanto al impacto del fallecimiento de Hawkins, Roger dijo: “Nunca lo olvidaremos. No puedo sacarlo de mi teléfono”.