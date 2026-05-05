Prime Video se renueva adaptando novelas de amor con este estreno

Una entregaque abarca el universo de la autora Carley Fortune y reescribe su historia ampliando las posibilidades de desarrollo en más de una temporada.

Mayo llega con una apuesta romántica de Prime Video , basada en en una saga de libros. La compañía avanza con la adaptación televisiva de la novela Every Summer After, escrita por Carley Fortune , y prepara su llegada bajo un nuevo título.

El proyecto forma parte de una tendencia creciente en el streaming, donde las novelas románticas con ambientación veraniega ganan terreno. Otras producciones del mismo estilo, como The Summer I Turned Pretty o We Were Liars , llaman la atención del público por relatos centrados en primeros amores y vínculos intensos.

La serie fue grabada durante 2025 y llegará al catálogo de Prime Video el miércoles 10 de julio. Incluirá ocho episodios en su primera temporada, que estará disponible en su totalidad desde el día del estreno.

La historia original sigue a dos adolescentes, que construyen una relación durante distintos veranos en una casa junto al lago. El relato se desarrolla entre recuerdos, decisiones personales y un conflicto que altera el vínculo entre los protagonistas. La adaptación televisiva adopta el nombre Every Year After , una decisión que responde a la intención de ampliar el desarrollo narrativo más allá de una estación específica. La creadora del libro explicó que el nuevo enfoque permite explorar las consecuencias de los hechos a lo largo del tiempo.

El argumento sitúa la trama en Barry’s Bay, un pequeño pueblo canadiense. Los personajes principales, Percy y Sam, comparten una amistad desde la infancia, que evoluciona hacia un vínculo amoroso. Un secreto interrumpe esa relación y genera una distancia que se mantiene durante años. La historia retoma el presente, cuando Percy regresa al lugar donde vivió esos momentos y el reencuentro con Sam obliga a ambos a enfrentar el pasado, junto con las decisiones que marcaron sus vidas.

La novela alcanzó una amplia repercusión en el mercado editorial. El libro permaneció durante 16 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y superó el millón de copias comercializadas. El equipo creativo cuenta con la participación de Amy B. Harris, como showrunner y productora ejecutiva (una profesional que trabajó en series reconocidas como Sex and the City y Gossip Girl). La autora Carley Fortune también integra la producción, como productora ejecutiva, situación que le da una gran consistencia a la película con su desarrollo narrativo tomado desde las raíces de la novela original.

El universo de Carley Fortune no se limita a esta producción, su libro Meet Me at the Lake tendrá una versión cinematográfica en Netflix y This Summer Will Be Different se convertirá en una serie. Ambos proyectos continúan en desarrollo y amplían la presencia de la escritora en el mundo audiovisual de plataformas.

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