Game of Thrones: George R.R. Martin y Emilia Clarke dan detalles del spin-off sobre Jon Snow

Clarke señaló en una entrevista con la BBC que Harington está profundamente involucrado con el proyecto. “Él me lo ha contado”, dice Clarke. “Y sé que existe. Está sucediendo. Ha sido creado por Kit por lo que puedo entender, por lo que está en él desde cero. Entonces, lo que estarán viendo, con suerte, si sucede, está certificado por Kit Harington”.

Martin confirmó el relato de Clarke: “Sí, fue Kit Harington quien nos trajo la idea. No puedo decirles los nombres de los escritores/showrunners, ya que aún no se ha autorizado su publicación... pero Kit también los trajo, su propio equipo, y son fantásticos".

El autor también dijo que está involucrado con el lado creativo. “ Estoy involucrado, tal como lo estoy con [las precuelas de Thrones en proceso] The Hedge Knight y The Sea Snake y Ten Thousand Ships , y todos los espectáculos animados”, escribió. “El equipo de Kit me visitó aquí en Santa Fe y trabajó conmigo y con mi propio equipo de brillantes y talentosos escritores/asesores para elaborar el programa”.

Martin enfatizó que “los cuatro programas sucesores aún están en la etapa de guión” y que, como con todo desarrollo, la luz verde está lejos de ser segura. "La probabilidad de que las cuatro series salgan al aire, bueno, me encantaría, pero esa no es la forma en que funciona, por lo general".

Clarke, cuando se le preguntó si alguna vez podría repetir su papel icónico como Daenerys Targaryen, respondió: "No, creo que ya terminé".

Mientras que Christie, cuyo personaje favorito de los fans, Brienne of Tarth, al igual que Jon Snow, sobrevivió a las ocho temporadas de la serie, dijo que estaría dispuesta a retomar su papel en el futuro. “Brienne of Tarth está increíblemente cerca de mi corazón, y disfrutaría cualquier oportunidad de volver a visitarla”, dijo a Newsweek la nominada al Emmy. “Creo que ella está esperando”.