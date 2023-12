En el marco de la Comic-Con de Brasil, HBO dio a conocer las primeras imagenes de los nuevos episodios de la serie precuela de Game Of Thrones.

Se viene la segunda temporada de House of the Dragon: mirá el primer trailer.

Este sábado se realizó el panel de HBO Max en el Palco Thunder en CCXP San Pablo, la Comic-Con de Brasil y una de las más grandes del mundo. En ese contexto, la plataforma presentó el primer avance de su serie más esperada para este 2024: House of the Dragon.

Basada en el libro Fire & Blood del autor George R.R. Martin , House of the Dragon (La Casa del Dragón, en español) sigue la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Westeros. Tiene lugar 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

Junto al avance se volvio a confirmar la fecha de estreno aproximada. La segunda temporada de House of the Dragon llegará durante nuestro invierno.

De qué tratará la segunda temporada de House of the Dragon

La segunda temporada de House of the Dragon, siguiendo el libro Fire & Flood, tendrá la guerra civil de los Targaryen, conflicto que modificará para siempre el reino de Poniente. Al final de la primera parte, vale recordar, muere Lucerys, dejando a la guerrera Rhaenyra con sed de venganza.

El conflicto tendrá en un bando a los partidarios de Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos (los negros), mientras que por el otro a los seguidores de Alicent y su primogénito Aegon Targaryen (los verdes).

"Estaba realmente interesado en continuar con todos esos personajes, particularmente con las familias de Rhaenyra y Alicent, y ver qué sucede ahora que hemos volcado el tablero de ajedrez y derramado las piezas en el suelo”, precisó Ryan Condal, showrunner de la serie de HBO.

Por otro lado, y según lo revelado en las últimas semanas, en la segunda temporada de House of the Dragon no habrá grandes saltos temporales como sí se vieron en la primera. A partir de ahora, el relato será en tiempo real.

Cuantos episodios tendrá la segunda temporada de House of the Dragon

La segunda temporada de House of the Dragon contará con 8 episodios en lugar de los que hubo en la primera. El motivo no es de presupuesto, sino por los recortes de guión para un mejor desarrollo de la historia.

Reparto de la segunda temporada de House of the Dragon

La segunda temporada de House of the Dragon estará protagonizada por Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

Otros miembros del elenco de la temporada 1 que regresan incluyen a Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Los actores recientemente anunciados que se unirán a House of the Dragon para la segunda temporada son Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.