Gran Hermano Generación Dorada: en menos de 72 horas dos participantes ya dejaron la casa

Las participantes dejaron la casa por diferentes motivos, no sé sabe exactamente si volverán y cuándo.

En las últimas horas se generó un momento inesperado en Gran Hermano Generación Dorada luego de que la participante Daniela de Lucía decidiera abandonar la competencia tras el reciente fallecimiento de su padre .

A través de un comunicado, el canal informó que el progenitor de la participante falleció tras complicaciones de salud que habían derivado en una internación previa. Daniela, quien recibió contención psicológica inmediata dentro del confesionario, priorizó su realidad familiar: "Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos" , detalló el informe oficial.

Horas después de cruzar la puerta, la propia Daniela se comunicó con el periodista Luis Ventura para llevar tranquilidad y explicar el cuadro clínico de su padre. "No lo esperábamos, pero una infección en escaras de la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", confesó conmovida.

En las últimas horas, la producción informó en sus redes sociales que otro de sus participantes abandonó la casa de Gran Hermano por repentinos problemas de salud.

Se trata de Divina Gloria , la participante que fue una figura central de los 80 en Buenos Aires y conocida por ser una “chica Olmedo”, quien debió dejar la casa para realizarse unos chequeos médicos.

El comunicado oficial indica que “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

La primera información indica que a la participante “se le habría subido la presión”, según contó Yanina Latorre en su ciclo radial.

Aunque el conductor aclaró que Divina Gloria no abandonará permanentemente la casa, simplemente se tratará su caso con los médicos que trabajan para la casa: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.