Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros ocho nominados

El miércoles por la noche llegó la primera nominación la cual no fue en vivo debido a la gran cantidad de participantes.

A pocos días de el regreso del reality ya se conocieron los primeros nominados.

Luego de dos noches en la que se presentaron todos los participantes, Gran Hermano Generación Dorada tuvo este miércoles su primera gala de nominación, que dio lugar a una placa de ocho participantes.

Con la conducción de Santiago del Moro, el programa volvió a la pantalla no solo mediante la señal de aire, sino también a través de una robusta estrategia multiplataforma que incluye transmisiones exclusivas por streaming, buscando asegurar el liderazgo absoluto del rating en este 2026.

Este miércoles por la noche llegó la primera nominación, que tal cual anticipó el animador, no será en vivo debido a la gran cantidad de participantes, pero sí se verá durante el programa de Telefe. Previamente se concretó el abandono de Daniela De Lucía.

Los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada Carmina

Emanuel

Manu

Brian

Lucero

Pincoya

Sol

Zilli image Quién hizo la primera espontánea de Gran Hermano Generación Dorada Se trata de Carmiña Masi, la participante que es periodista de espectáculos y oriunda de Paraguay, quien se acercó al confesionario para hacer uso de la nominación y marcando el tono de esta edición.

En su justificación, Carmiña decidió apuntar a quienes ella considera que son los “más fuertes de la casa”: “Tres votos para Brian (Sarmiento), porque esto es una competencia y hay que ir contra los más fuertes, líderes. Él es uno de ellos. Hay que votar a la gente difícil de sacar y creo que se lo puede ir probando en placa".

Los segundos votos fueron dirigidos a Emanuel, el participante que jugó en la edición Gran Hermano 2011: "No tengo nada contra él, pero es un juego. También me parece líder y hay que probarlo". Sus votos fueron decisivos y finalmente ambos participantes quedaron en la placa final de nominados.