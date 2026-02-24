Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los participantes de la nueva edición del reality

La primera tanda de ingresantes ya reveló perfiles que auguran estrategia, roces y una fuerte repercusión mediática.

La casa más famosa del mundo reabrió sus puertas en una ocasión especial: el 25° aniversario del formato en Argentina. Bajo el título de Gran Hermano Generación Dorada , el ciclo debutó en la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro , presentando una gala inicial que combinó nostalgia, figuras de alto impacto y giros inesperados que sacudieron la audiencia.

La primera tanda de ingresantes ya reveló perfiles que auguran estrategia, roces y una fuerte repercusión mediática .

A continuación, el detalle de quién es quién en este nuevo desafío.

Andrea del Boca: Sin duda, la gran sorpresa de la edición. A sus 60 años, la mítica actriz fue la encargada de inaugurar la casa. Leyenda indiscutida de la pantalla chica, Del Boca busca mostrar su faceta más auténtica, lejos de los guiones. Se definió como una jugadora metódica y competitiva que no teme al conflicto.

Brian Sarmiento: El exfutbolista rosarino llega con su carisma a cuestas. Con pasado en clubes de élite y una personalidad extrovertida, el creador del lema "#TamoActivo" promete ser el alma del show, aportando humor y, posiblemente, momentos de tensión por su estilo directo y descontracturado .

Divina Gloria: Un ícono de la vanguardia argentina. La actriz y cantante, recordada por su labor junto a Alberto Olmedo, entra con una energía positiva pero "transgresora". Su reto será convivir con las nuevas generaciones y adaptar su impronta artística al rigor de la convivencia.

Danelik Galazan: La tucumana aterriza con un ejército digital: 5 millones de seguidores en TikTok. Bajo su alias "Danelik Star", la influencer busca utilizar el reality como trampolín para su carrera musical. Su gran desafío será sostener su magnetismo virtual en un entorno de exposición total y sin filtros.

"Nik" Nicolás Sícaro: Estrella de YouTube y aliado cercano de figuras como Fede Vigevani. Con millones de reproducciones en sus videos de bromas y desafíos, llega para inyectar adrenalina y diversión. Habrá que ver cómo gestiona el aislamiento alguien acostumbrado a la hiperconectividad.

Lolo Poggio: Con el peso de un apellido vinculado al éxito (es hermana de la finalista Julieta Poggio), la bailarina busca trazar su propio camino. Su experiencia en el streaming le otorga un manejo de cámara privilegiado, posicionándola como una de las jugadoras a seguir de cerca.

Juani Car: El actor de La sociedad de la nieve suma el componente artístico. Streamer y cantante, se describe como un "enigma" y admite su fascinación por el mundo del espectáculo. Su objetivo es claro: ser el centro de la escena.

Emanuel Di Gioia: El "pibe de barrio" de San Martín regresa por su segunda oportunidad. Tras su polémico paso por la edición 2011, vuelve con más experiencia, un carácter fuerte y una obsesión por el orden que podría chocar con sus compañeros.

Carmiña Masi: Directamente desde Paraguay, la periodista llega con un perfil incisivo y provocador. Sin pelos en la lengua, confesó que disfruta incomodando a los demás, lo que la convierte en una "bomba de tiempo" para la convivencia.

Yisela Pintos: La comediante uruguaya se identifica con la "furia" y no teme usar sus palabras como armas. Su intensidad y su falta de filtros prometen tanto carcajadas como enfrentamientos de alto voltaje.

Manuel Ibero Durigon: El joven de Zárate entra con una misión personal: desmitificar prejuicios sobre la inteligencia y, de paso, contar su verdad tras su ruptura con la ex-hermanita Zoe Bogach. Polémica garantizada.

Gran Hermano Generacioón Dorada

Daniela De Lucía: Coach y analista de conducta, Daniela entra para jugar con la mente. Con una mirada estratégica, buscará descifrar los movimientos de sus rivales para avanzar mediante alianzas sólidas y una lectura fría del juego.

Gabriel Lucero: El creador de "Gente Rota" cambia los dibujos por la realidad. Su visión ácida e irónica de la cotidianidad será su principal herramienta. Es un observador agudo que puede desestabilizar la casa con un solo comentario.

"Pincoya" Jennifer Galvarini: Tras conquistar al público chileno, la enfermera llega a la Argentina con un currículum de finalista. Su temperamento confrontativo y su nulo temor al choque la posicionan como una competidora de temer.

Tomy Riguera: El futbolista y creador de contenido se perfila como el "galán" de la temporada. Con un estilo conciliador y sociable, podría ser el jugador que avanza silenciosamente bajo el radar.

Jenny Mavinga: Nacida en el Congo y radicada en La Plata, Jenny aporta una cuota de resiliencia y calidez. Su enfoque emocional y su deseo de transmitir alegría la convierten, a priori, en el sostén afectivo del grupo.

Catalina “Titi” Tcherkaski: La influencer de Núñez combina simpatía con un espíritu beligerante. Estudiante de la UADE, asegura que le gusta el conflicto, lo que la vuelve un perfil impredecible.

Eduardo Carrera: Un veterano del formato que participó en GH 2003 y GH España. Actualmente alejado de los medios, vuelve para demostrar que el humor y la experiencia son la clave para sobrevivir a las nuevas reglas del reality.

Cómo fue el rating de Gran Hermano Generación Dorada

La noche del canal de las pelotas arrancó en alto gracias a un piso excelente que le dejó la previa. El prime time calentó motores con la sorpresiva eliminación de Andy Chango en Masterchef Celebrity, ciclo conducido por Wanda Nara que le entregó la pantalla a GH con una base sólida de 19 puntos.

A partir de las 22:30, Santiago del Moro tomó las riendas y dio inicio a la temporada aniversario: