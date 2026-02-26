Los Jonas Brothers vuelven a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









La banda de hermanos oriunda de New Jersey regresa por quinta vez a la Argentina para celebrar 20 años de pop junto a sus fans locales.

La banda vuelve para celebrar sus 20 años.

Luego de un 2025 marcado por el hito de su séptimo álbum Greetings From Your Hometown, Jonas Brothers confirman su paso por Argentina en el marco de su parada latinoamericana de la gira mundial homónima, para el 6 de mayo en el Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.

El esperado retorno llega después de su última visita en 2024, cuando ofrecieron tres shows inolvidables en el mismo recinto como parte del tour “Five Albums. One Night. The World Tour”.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de los Jonas Brothers en Argentina Las entradas para este reencuentro con la banda de hermanos más importante de las últimas dos décadas estarán disponibles exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar.

La preventa para clientes Macro Visa comenzará el 3 de marzo a las 10:00 horas y estarán disponibles en hasta 6 cuotas sin interés; mientras que la venta general se habilitará el 5 de marzo con todos los medios de pago, también a las 10:00 horas.

JONAS_BROTHERS-ANUNCIO-FEED Greetings From Your Hometown es un disco que el trío mismo define como una carta de amor a sus raíces musicales y a su estado natal, New Jersey. Jonas Brothers abrieron un nuevo capítulo en su historia artística con esta obra de fuerte impronta narrativa influenciada por referentes como Bruce Springsteen y por los sonidos con los que crecieron. El concepto atraviesa un repertorio que pone en primer plano las armonías, la calidez orgánica y un groove con tintes setentosos que dialoga con el presente pop.

La gira recorre el mundo con un show dinámico y abarcador que, además de presentar este disco bisagra en su trayectoria, celebra cada capítulo de los 20 años de historia de los Jonas Brothers —desde el icónico “Year 3000” y los himnos que marcaron su primera etapa, hasta los éxitos de su regreso como “Sucker”, “Only Human” y “Leave Before You Love Me”, y las nuevas canciones que consolidan su presente creativo.

