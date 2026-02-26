Ley de Glaciares: Ricardo Darín, Érica Rivas, Mercedes Morán y más artistas se manifestaron contra la modificación

Hoy comienza en el Senado el debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) , donde el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, no sin controversia ni resistencia de los sectores ambientalistas .

El partido oficialista pretende modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos. Es por ello que en las últimas horas, múltiples nombres del espectáculo se manifestaron en contra de la propuesta.

En el marco de una junta de firmas iniciada por la Asociación de Abogados Ambientalistas en rechazo del vaciamiento de la ley de glaciares, reconocidos nombres de la cultura argentina se sumaron, como también así actores reconocidos a nivel mundial.

Entre quienes expresaron su rechazo a las reformas en la ley hoy vigente, se encuentran; Ricardo Darín, Federico D'Elía, Érica Rivas, Lucrecia Martel, Rita Segato, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro y Selva Almada , entre otros.

Con esta campaña, la entidad quiere demostrar el compromiso social de la población y probarle al Congreso que “no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares” .

El Senado vota la reforma de la Ley de Glaciares y busca aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

En la jornada previa a tratarse la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el Senado de la Nación convocó a una sesiónque desde las 11 horas tratará tres proyectos de iniciativa oficialista: la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la aceptación de pliegos diplomáticos.

El principal proyecto del temario busca establecer cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales" y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local.

La votación que proyecta mayor amplitud en su acompañamiento es el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s60.000 millones para la región. El proyecto fue apoyado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones en su tratamiento en la Cámara de Diputados. De lograr su sanción, sería el primer país en aprobar el acuerdo.