House of the Dragon temporada 2: habrá que esperar más de lo deseado

¿Habrá más spin-off de Game of Thrones?

“Mi filosofía es que un buen guión es la prioridad número uno”, aseguró Bloys. “No lo estoy haciendo a base de querer tener uno al año, dos al año. Quiero hacerlo basándome en los guiones que nos entusiasman”.

El de CEO de contenido HBO y HBO Max recordó que antes de House of the Dragon desarrollaron varias ideas y guiones basadas en la obra de George R.R. Martin. “Hacer eso de nuevo requerirá la misma cantidad de esfuerzo. Tienes que desarrollar muchas cosas, probar cosas. Nunca sabes lo que va a funcionar. Así que actualmente estamos haciendo eso. No me opongo a ningún número de espectáculos. Probablemente haya un límite natural para la cantidad de fanáticos que quieren, pero estoy abierto a cualquiera siempre que nos sintamos bien con los guiones y las perspectivas de una serie”.