Hoy cumpliría 92 años Jean Paul Belmondo: de la nouvelle vague a la lucha por su herencia y la rivalidad con Alain Delon

La pelea de los hijos por su herencia

Tres años después de su muerte en 2021, sus hijos litigaron por su legado culpando al hermano Paul de haberse quedado con gran parte de los bienes de su padre antes de su muerte. Como ocurrió con la herencia de su gran amigo Alain Delon, el clan Belmondo se peleó por la herencia y dilapidó fortunas en abogados. El actor recibió un funeral casi de estado en el que estuvo presente Emmanuel Macron, y Francia se sumió en un profundo pesar por su pérdida.

Belmondo dejó a su muerte tres hijos. Florence y Paul, de 64 y 62 años, respectivamente, nacidos de su primer matrimonio con Élodie Constantin, y Stella, fruto de su relación con Natty Tardivel, que en la actualidad tiene 21 años. El más conocido de todos es Paul Belmondo, quien mantuvo una relación con la princesa Estefanía de Mónaco. Curiosamente la menor de los Grimaldi también tuvo un romance con Anthony Delon, hijo del protagonista de 'La piscina' y 'A pleno sol'.

Los hermanos de Paul lo acusaron de haberse quedado con 100 millones de euros que no formarían parte de la masa hereditaria. Sin duda, el actor amasó una fortuna, por lo que la cifra no es descabellada. Por el momento, sus dos hijas no han podido demostrar sus acusaciones.

Los tribunales dieron la razón en primera instancia a Paul Belmondo alegando que con las pruebas presentadas por sus hermanos no demuestran acusaciones.

Jean-Paul Belmondo estuvo marcado por la trágica muerte de su primera hija, Patrice, que falleció en un incendio en París en 1993, en el piso del barrio Latino donde vivía. Tenía 40 años y su padre quedó destrozado.

Delon y Belmondo, amigos y rivales

El feo más sexy del cine francés fue un apelativo que recibió por parte de algunos medios y rodó con estrellas de la magnitud de Sophia Loren , Catherine Deneuve y Brigitte Bardot. Son muchas las relaciones que se le atribuyeron. Algunas ciertas, otras, leyendas urbanas. Alain Delon y Jean Paul Belmondo fueron compañeros de reparto en hasta ocho películas. Encarnaban maneras diferentes de belleza y de interpretación, pero juntos y por separado fueron quienes llevaron el cine francés al éxito internacional, bajo las órdenes de grandes directores como Visconti, Antonioni, Jean-Luc Godard, Melville o René Clement.

Trabajaron juntos en "Una rubia peligrosa" (1958), "Amores célebres" (1961) y la inolvidable "¿Arde París?" (1966). Fueron populares y también rivales acérrimos, aunque mantuvieron una gran amistad hasta el fallecimiento de Belmondo. Su competencia era tan estrecha que un juez tuvo que determinar quién aparecería primero en el cartel de "Borsalino" (1970), la película que protagonizaron juntos. Ganó Belmondo, que fue quien primero se había abierto paso como rostro de la "nouvelle vague"

Delon, por su parte, fue el protagonista de míticas películas de la "nouvelle vague" y del neorrealismo italiano: Clément lo dirigió en "A pleno sol" (1960), en la que encarnaba a un asesino; Visconti en "Rocco y sus hermanos" (1961) y en "El gatopardo" (1963), sobre la aristocracia italiana; y Antonioni le sumergió en el universo femenino en "El eclipse" (1962).

Ninguno de los dos logró triunfar en Hollywood. Delon apenas realizó títulos con capital estadounidense, salvo "Scorpio" (1973), coprotagonizado junto a Burt Lancaster, mientras que Belmondo se obstinó en rechazar cualquier proposición de la industria estadounidense. En 1998 rodaron su última película juntos, "Una de dos". Belmondo falleció en 2021 y su compañero tres años después.