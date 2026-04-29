Lisa Kudrow reveló que los actores de "Friends" siguen ganando u$s20 millones al año por la serie

A más de 20 años del final de la serie, Kudrow reveló cuánto percibe ella y sus compañeros de elenco por lo que genera la exitosa sitcom.

La actriz Lisa Kudrow , reconocida por su papel de Phoebe Buffay en Friends , se encuentra promocionando actualmente la tercera temporada de The Comeback , pero hablar de la serie que le dio fama mundial siempre es un tema recurrente .

Durante una entrevista con The Times of London la intérprete reveló que Friends aún le genera más de u$s20 millones al año. Pero no solo a ella: es lo que perciben por derechos de autor las estrellas principales del show de los noventa, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y la propia Kudrow. No sería el caso, según The Times, del fallecido en 2023 Matthew Perr y.

Aunque ya se conocía la buena relación que unió al elenco durante el rodaje de la serie, quien hizo de Phoebe durante diez temporadas —desde 1994 hasta 2004— ha recordado en su entrevista con el diario británico que los miembros del reparto se pusieron de acuerdo para ganar la misma cantidad por episodio. Así, si al principio cada uno cobraba u4S22.500 por capítulo, el éxito les dio alas para negociar juntos y conseguir un millón de dólares por episodio. Esto hizo que ella, Aniston y Cox se convirtieran en las actrices de televisión mejor pagadas del mundo en aquel momento.

En la misma entrevista la actriz aseguró que, lejos del tono divertido y compañero que mostraba la serie, el trabajo con los guionistas estaba lleno de tensiones, comentarios agresivos y situaciones que hoy serían consideradas inapropiadas.

“Definitivamente pasaban cosas turbias tras bambalinas”, sostuvo. Kudrow fue especialmente directa al describir el trato que recibían los actores cuando algo fallaba durante las grabaciones. La presión era alta y los guionistas no siempre reaccionaban con respeto.

"No olviden que estábamos grabando frente a una audiencia en vivo de 400 personas, y si te equivocabas con las líneas de alguno de estos guionistas o no obtenías la respuesta perfecta, podían decir: ‘¿Es que esta zorra no sabe ni leer? Ni siquiera lo intenta. Se equivocó con mi línea'", explicó.

A eso se sumaba otro elemento aún más incómodo: conversaciones de tono sexual sobre las propias actrices. "Se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus fantasías sexuales con Jennifer (Aniston) y Courteney (Cox). Era intenso", afirmó, dejando en evidencia un clima que excedía lo profesional.