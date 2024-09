Incendios en Córdoba: se prendió fuego el hogar de la infancia de Mercedes Ninci

La casa de la periodista está en Dolores de Punilla, Capilla del Monte, y al enterarse la noticia brindó notas televisivas donde no pudo ocultar su tristeza.

La periodista Mercedes Ninci sufrió el incendio en la casa de su infancia, ubicada en Dolores de Punilla (Capilla del Monte ), en medio de los grandes incendios que están ocurriendo en la provincia de Córdoba . "Es tremendo porque no va mucho más allá de lo material", se lamentó.

"Imagínate que estuve toda la mañana hablando con la gente del pueblo, con mis amigos, con mis primos, con todo el mundo que está allá, pero no pensé que el fuego iba a llegar con tanta intensidad", reveló en diálogo con el medio Teleshow.

La casa de Mercedes Ninci en Dolores de Punilla

"Es muy fuerte porque yo tuve una infancia bastante triste y, cuando íbamos a Dolores, era como que todo renacía, todo relucía, todo… Nos juntábamos toda la familia y los amigos, todos los años. Los febreros son sagrados para nosotros en Flor de Durazno (nombre de la casa). A mis hijos les encanta también. Es tremendo porque no va mucho más allá de lo material", agregó, explicando lo que le generó ver su hogar bajo el fuego.

Respecto al nombre del hogar, Ninci explicó: "La casa esa se llama ‘Flor de Durazno’ en homenaje a una novela que escribió tío abuelo, Hugo Guast, que era escritor, y que en verdad se llamaba Gustavo Martínez Subiría", ya mplió al respecto: "En el pueblo se filmó la primera película que hizo Gardel, que se llamó Flor de Durazno. Ahí, al fondo, está el molino de Eiffel y una iglesia histórica que tiene casi 400 años. Justamente, el fin de semana habíamos estado en la fiesta de la Virgen y le rezábamos para que lloviera".

Incendios en Córdoba 1.jpeg Córdoba continúa siendo asolada por los incendios forestales.

Previo a ello, la periodista habló con TN, y no pudo contener las lágrimas: "Estoy muy mal, estaba viendo las imágenes y la casa rosa que mostraban recién, la que está frente a la plaza es nuestra, perdón, pero estoy muy mal, es tremendo. Es la casa en la que fue feliz toda mi vida".

Además, contó que su casa no fue la única a la cual llegó el fuego, sino que también la de la cuidadora de toda su vida. "Nati, es la cuidadora de nuestra casa, divina. Es la mujer que nos cocinó toda la vida. Hace un ratito los evacuaron y están en la cumbre", marcó.

A su vez, comentó que estuvo allí durante el fin de semana, pero que volvió el lunes para trabajar: "Se de todo porque estoy hablando todo el tiempo con la gente", y respecto a los incendios explicó: "Hace mucho que no llueve, le pedíamos a La Virgen de nuestros Dolores para que lloviera".

"Antenoche me avisó el marido de mi prima que había empezado a incendiarse el pueblo, me mandó un video. A las tres de la mañana me avisó Patricia Sosa, pero después el fuego se frenó", explicó, además de recordar que cuando era chica el pueblo se vio rodeado por las llamas.

"Me acuerdo de que el fuego devoró 10 pinos en segundos, fue impresionante. En esa época no existían los aviones hidrantes. Entonces, cargábamos baldes en la plaza y les recargábamos las mochilas de los bomberos. Nosotros mismos apagábamos los fuegos", rememoró de aquella oportunidad.