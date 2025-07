Investigan la muerte del cuidador de Annabelle: fue durante una gira con la muñeca real que inspiró la película

Los Warren fueron interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga en la franquicia cinematográfica de El Conjuro, basada en sus casos. Annabelle, una precuela y spin-off de esas películas, se estrenó en 2014. Si bien la muñeca está basada en la Annabelle real, su diseño se modificó por motivos de derechos de autor.

El éxito de Annabelle dio lugar a dos secuelas: Annabelle: La Creación (2017) y Annabelle Vuelve a Casa (2019). La trilogía ha recaudado en total más de 800 millones de dólares (unos 600 millones de libras) en taquilla a nivel mundial.

Un comunicado publicado en la página de Instagram de NESPR decía: "Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero, Dan Rivera. Estamos desconsolados y aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron. Gracias por su apoyo y cariño durante este momento difícil".

