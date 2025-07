Dólar e inflación: qué factores explican el bajo "pass through" y qué puede pasar en julio

La primera respuesta es no -al menos no en la misma magnitud que en episodios anteriores-, ya que existen diversos factores que están funcionando como amortiguadores. Entre el 18 de junio y el 14 de julio, el tipo de cambio oficial subió un 10%. Sin embargo, según estimaciones privadas, ese movimiento no tuvo un efecto significativo sobre los precios de los alimentos. El relevamiento semanal de la consultora LCG indicó que, en la primera semana de julio, el rubro alimentos subió 0,7%, mientras que en la segunda semana el aumento se desaceleró al 0,3%. Un comportamiento similar reflejó el informe de la consultora Analytica.

Expectativas ancladas , sostenidas por el frente fiscal.

Desindexación debilitada , debido a la negativa del Gobierno a convalidar aumentos reales de salarios y al desarme de mecanismos de ajuste automático.

Debilidad económica, que limita la capacidad de las empresas de trasladar aumentos de costos ante una demanda retraída y mayores niveles de desempleo.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, sostuvo: "La devaluación de abril dio cuenta que el traspaso a precios de la suba del dólar cayó. Sí se notó una aceleración en los precios importados mayoristas, pero no se trasladó a minoristas. No estamos viendo en nuestras mediciones una suba de precios al consumidor durante las últimas semanas con la aceleración del dólar oficial. Las causas son múltiples, pero se destaca una mayor competencia producto de la apertura de las importaciones, menores niveles de producción en la industria manufacturera local, consumo relegado en algunos rubros y expectativas sobre el dólar aún contenidas dentro de la banda cambiaria".

Inflacion Precios Consumo La demanda y el ancla fiscal actúan como amortiguadores del traslado a precios. Mariano Fuchila

¿Qué podría pasar si la volatilidad del dólar continúa?

Según Florencia Iragui, analista de la consultora LCG, “el consumo puede que actúe como ancla. Si las cantidades no aumentan lo suficiente, el vendedor buscará ganar por volumen. Por otro lado, si el sector minorista logró recomponer márgenes en el pasado, puede hacer frente a aumentos de mayoristas”. Sin embargo, advirtió que “si esta volatilidad se consolida, podríamos esperar que por lo menos cierta parte se traslade a precios”.

En la misma línea, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sumó una mirada clave al señalar que, por primera vez desde la salida del cepo, el tipo de cambio superó el umbral que había alcanzado tras la unificación cambiaria. En ese sentido, explicó: "Si yo fijé precios, hice el 'price setting' de mis productos. ¿A qué dólar? Bueno, supongamos que lo hice al dólar máximo de la salida de la unificación cambiaria. Bueno, hasta finales de junio ese valor no se había superado. Por lo cual, es razonable pensar que no hubiese ido a inflación. No sé si se puede decir lo mismo en julio. A mí me da la impresión de que si el tipo de cambio sigue en una curva ascendente, efecto sobre precios vas a tener".

Ese efecto podría comenzar a manifestarse, aunque con una intensidad menor que en episodios de saltos del dólar más bruscos. Se trata de un factor a seguir de cerca en el segundo semestre, en un contexto donde la inflación y el calendario electoral legislativo jugarán un rol central.