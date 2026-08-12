Johnny Marr vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Marr comenzó su carrera con The Smiths, iniciando una trayectoria impresionante como uno de los compositores y guitarristas más influyentes de la música independiente británica.

El histórico guitarrista vuelve a la Argentina a presentar su nuevo disco solista.

Leyenda de la música internacional Johnny Marr vuelve a la Argentina para presentar "The Age of Everything", su quinto álbum de estudio, en una noche única en la ciudad. La cita es el jueves 26 de noviembre en el C Art Media.

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Johnny Marr comenzó su carrera con The Smiths, iniciando una trayectoria impresionante como uno de los compositores y guitarristas más influyentes de la música independiente británica.

Su posterior recorrido creativo lo ha llevado a ser parte fundamental de The The, Electronic, Modest Mouse y The Cribs, además de colaborar con artistas de la talla de The Pretenders, Talking Heads, The Avalanches y el músico y compositor Hans Zimmer, con quien grabó la banda sonora de la última película de James Bond, No Time to Die, incluyendo el tema principal nominado al Oscar, creado junto a Billie Eilish.

Cuándo y dónde comprar las entradas para el show de Johnny Mar en el C Art Media Entradas en venta desde el viernes 14 de agosto a las 10hs con todos los medios de pago a través de Passline. Con tarjeta de crédito Galicia VISA disfrutás de 6 cuotas sin interés.

Desde su debut en solitario en 2013, Marr ha publicado cuatro álbumes de estudio que alcanzaron el Top 10 en el Reino Unido: The Messenger (2013), Playland (2014), Call The Comet (2018), Fever Dreams Pts 1-4 (2022) y un libro que abarca toda su carrera, Marr’s Guitars (publicado por Thames & Hudson).

La plenitud de este período creativo extraordinariamente fértil queda plasmada en su último trabajo, Spirit Power: The Best Of Johnny Marr, una importante colección seleccionada por el propio Johnny que incluye canciones de sus primeros diez años como solista, varios sencillos y dos temas nuevos e impactantes: Somewhere y The Answer. Es una obra que refleja la inagotable energía vital de Marr, su amplia musicalidad y, sobre todo, su pasión por la melodía.

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