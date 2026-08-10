Massacre presenta "Massacredélica" en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Un show donde la psicodelia, la luz, el color y la celebración toman el centro de la escena, prometiendo una experiencia sensorial que invita a un viaje por las distintas etapas de la historia de la banda-

Walas y los Massacre vuelven a presentarse en Buenos Aires.

Massacre anuncia una nueva fecha el sábado 22 de agosto en Deseo, con "Massacredélica", un show especial que promete mostrar el lado más luminoso de la banda, con un clima cargado de mística y la performance única de Walas.

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Antes de llegar a “Massacredélica”, Massacre desarrolló El Lado Oscuro de Massacre, con shows conceptuales que exploraron distintas facetas de su identidad artística, una inmersión en el costado más introspectivo, intenso y sombrío de la banda. Allí realizaron un recorrido por las canciones que revelan su universo más profundo, lados B y canciones que rara vez se interpretaron en vivo.

Cómo y dónde comprar las entradas para el nuevo show de Massacre Las entradas para el show del 22 de agosto en Deseo están disponibles a través de Enigma Tickets.

La banda ahora, abre una nueva puerta con “Massacredélica”, un espectáculo donde la psicodelia, la luz, el color y la celebración toman el centro de la escena, prometiendo una experiencia sensorial que invita a un viaje por las distintas etapas de la historia de Massacre, con un repertorio que revela la faceta más expansiva, melódica y luminosa de la banda, acompañadas por una puesta visual especialmente concebida para potenciar esa experiencia.

Sin renunciar a la intensidad, la potencia y la identidad que la convirtieron en una de las bandas más influyentes del rock argentino, Massacre invita al público a descubrir otra dimensión de su universo creativo: un espacio donde la energía, la imaginación y la libertad se funden en una celebración colectiva.

"Massacredélica" no deja atrás la oscuridad; la atraviesa para transformarla en color y pulsión vital.

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