Ludovico Einaudi suma un segundo show en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

Ludovico Einaudi regresa a la Argentina con el formato más íntimo de su carrera: Solo Piano, un concierto que lo tendrá como único protagonista sobre el escenario de la sala principal del Teatro Colón (agotado) el 1 de marzo y un nuevo show en el Movistar Arena el 3 de marzo de 2027.

Luego de agotar localidades en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Teatro Real de Madrid, el Royal Albert Hall de Londres, la Salle Pleyel de París y el Carnegie Hall de Nueva York, el compositor italiano llega al escenario más emblemático de Sudamérica para ofrecer una experiencia única e irrepetible.

Solo Piano es un recorrido por la obra que marcó el camino artístico de Ludovico Einaudi. El concierto reúne algunas de sus composiciones más emblemáticas junto con piezas de creación más reciente, en un programa especialmente curado que las presenta en su expresión más pura.

Solo sobre el escenario, Einaudi permite que cada obra despliegue toda su sutileza y profundidad emocional, dando lugar a un encuentro íntimo entre el artista, el piano y el público.

Preventa exclusiva para clientes BBVA , a partir del miércoles 12 de agosto - 13:00 hs. Los clientes BBVA podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Venta general , a partir del viernes 14 de agosto - 13:00 hs.

En ambas instancias, entradas disponibles únicamente a través de ww.movistararena.com.ar. Los clientes BBVA podrán disfrutar de hasta 6 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.

Nacido en Turín en 1955, Ludovico Einaudi es uno de los compositores y pianistas contemporáneos más reconocidos e influyentes del mundo.

Tras graduarse en el Conservatorio de Milán, continuó su formación junto al prestigioso compositor Luciano Berio, de quien fue asistente. A lo largo de una trayectoria que abarca la música de concierto, el teatro, la danza y el cine, desarrolló un lenguaje musical único que redefinió los límites de la música instrumental contemporánea.

Su obra trascendió fronteras a través de álbumes fundamentales como Le Onde, I Giorni, Una Mattina, Divenire, In a Time Lapse, Elements, Underwater y, más recientemente, The Summer Portraits. Sus composiciones formaron parte de reconocidas producciones cinematográficas como The Intouchables, Nomadland y The Father, mientras que sus presentaciones en vivo agotan localidades en algunos de los teatros y salas de conciertos más prestigiosos del mundo, consolidando el alcance internacional y la vigencia de su música.

Para su presentación en el Movistar Arena, Ludovico Einaudi estará acompañado por los músicos con los que ha compartido escenario durante muchos años, e interpretará música de “The Summer Portraits” junto con muchas de las composiciones que han marcado su trayectoria artística. El repertorio combina obras recientes con algunas de sus piezas más reconocidas y propone un paisaje musical inmersivo, donde melodías íntimas, atmósferas cinematográficas e intensidad rítmica crean una experiencia en vivo rica y en constante evolución.

Junto a su banda, Einaudi amplía las posibilidades expresivas de su música manteniendo al mismo tiempo la profundidad emocional y el carácter distintivo que se han convertido en su sello.