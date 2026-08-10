La Oreja de Van Gogh suma una tercera fecha en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El fenómeno que sigue llenando los principales escenarios de España durante 2026 —con más de 400.000 entradas vendidas— cruza el Atlántico.

Con el regreso de Amaia Montero la banda española vuelve al país.

Tras protagonizar uno de los regresos más multitudinarios y celebrados de la música española con su gira “Tantas cosas que contar”, La Oreja de Van Gogh confirma su llegada a la Argentina: la banda se presentará el 19 (agotado), 20 (agotado) y 21 (nueva fecha) de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su primera gira latinoamericana en esta nueva etapa.

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El fenómeno que sigue llenando los principales escenarios de España durante 2026 —con más de 400.000 entradas vendidas— cruza el Atlántico para reencontrarse con una de las comunidades de seguidores más fieles y apasionadas del mundo. La gira agotó entradas en tiempo récord en recintos históricos de toda la geografía española antes de anunciar su salto al continente americano.

El eje de esta nueva era es un hito histórico: el regreso de Amaia Montero, la voz de la etapa fundacional del grupo. Nacida en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh celebra tres décadas de trayectoria como una de las formaciones más importantes del pop-rock en español, con millones de discos vendidos y un legado que trasciende generaciones.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y hasta 6 cuotas sin interés pagando únicamente con tu tarjeta de crédito desde App Santander o con MODO.

El show de regreso propone un viaje nostálgico por los himnos que forman parte de sus más de treinta años de historia: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero y tantas otras canciones que siguen latiendo en la memoria colectiva. El repertorio suma, además, nuevos temas como “Todos estamos bailando la misma canción”, presentado a fines de 2025. Este año, Rosas superó los mil millones de reproducciones y entró al 1 Billion Club de Spotify, una muestra de la vigencia intacta de su cancionero.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y ustedes en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitábamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos han seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”.

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