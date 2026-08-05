Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar suma un séptimo show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo.

Lebón y Aznar se reúnen para interpretar los clásicos de Serú Girán.

Lo que parecía un acontecimiento irrepetible continúa escribiendo nuevos capítulos. Después de agotar funciones en todo el país —con seis shows en Buenos Aires incluidos— y una gira que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales y culturales del año, Serú Girán por Lebón y Aznar anuncia una séptima presentación en el Movistar Arena . La nueva cita será el domingo 20 de septiembre, una nueva oportunidad para reencontrarse con un repertorio que atraviesa generaciones y conserva intacta su capacidad de emocionar.

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Cada concierto confirma que estas canciones siguen ocupando un lugar único en la memoria colectiva. Familias enteras, amigos de distintas edades y público llegado desde todo el país convierten cada función en una celebración compartida, donde conviven quienes crecieron con la obra de Serú Girán y quienes hoy la descubren en vivo a través de dos de sus protagonistas.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de David Lebón y Pedro Aznar Las entradas para la nueva fecha están disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago. Con tarjeta Visa Galicia tenés hasta 6 cuotas sin interés.

Por la corta duración de la banda (cuatro años en la primera etapa y sólo dos conciertos en River en 1992) el recital en el Movistar Arena es una oportunidad excepcional e histórica para emocionarse y cantar en vivo con dos de sus creadores.

La vigencia de Serú Girán, de más de 40 años, se confirmó en abril de 2025, cuando Lebón y Aznar presentaron “Serú Girán - El Homenaje” ante 150 mil personas en el Festival Quilmes Rock, contando con la presencia de artistas invitados. Un mes después, en mayo de 2025, los músicos trascendieron fronteras con “Serú Girán - por Lebón & Aznar” en el Festival Cordillera de Bogotá.

Grandes himnos como “Canción de Alicia en el país”, “Esperando nacer”, “Seminare”, “Cuánto tiempo más llevará”, “No llores por mí, Argentina”, “A cada hombre, a cada mujer” y “Perro Andaluz” y muchas más resonarán en el estadio de Villa Crespo. Lebón y Aznar prometen una noche emotiva y poderosa. Cada nota, cada mirada y cada aplauso será la muestra de que Serú nunca se fue. Está vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público. Por Moro, por la historia compartida, por esas canciones que nos atraviesan la vida, hay que acompañarlos una vez más. El recorrido también suma una parada clave en la costa argentina: el viernes 14 de agosto se presentarán en el Polideportivo Mar del Plata, ampliando el alcance de este fenómeno que ya trasciende las fronteras de Buenos Aires e incluso de nuestro propio país. Las entradas para este show ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada. Gira 2026 9 de agosto | Movistar Arena | Buenos Aires | AGOTADO

14 de agosto | Polideportivo | Mar del Plata | ÚLTIMAS LOCALIDADES

22 de agosto | Movistar Arena | Buenos Aires | AGOTADO

12 de septiembre | Buenos Aires | AGOTADO

20 de septiembre | Movistar Arena | Buenos Aires | NUEVA FECHA

25 de septiembre | Quality Arena | Córdoba ÚLTIMAS LOCALIDADES

3 de octubre | Tucumán | Palacio de los Deportes | NUEVA FECHA

23 de octubre | Neuquén | Estadio Ruca che | NUEVA FECHA

25 de octubre | Bahía Blanca | Club Estudiantes | NUEVA FECHA

12 de Noviembre | Arena Maipú | Mendoza | NUEVA FECHA

14 de noviembre | Bicentenario | San Juan

5 de diciembre | Hipódromo | La Plata

7 de diciembre | Anfiteatro Municipal | Rosario| NUEVA FECHA

17 de diciembre | Antel Arena | Uruguay

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