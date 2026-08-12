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12 de agosto 2026 - 12:46

La estrategia bilardista de un hincha de Instituto para desconcentrar a los arqueros rivales desde las redes sociales

Un hincha cordobés reveló una particular estrategia para desconcentrar a los arqueros rivales y darle una pequeña ventaja a su equipo.

La estrategia bilardista de un hincha de Instituto para desconcentrar a los arqueros rivales

La estrategia bilardista de un hincha de Instituto para desconcentrar a los arqueros rivales

El fútbol argentino volvió a entregar una de esas historias que llenarían de orgullo a Carlos Salvador Bilardo. Durante este fin de semana, un hincha de Instituto de Córdoba reveló ante las cámaras una curiosa estrategia que utiliza para desconcentrar a los arqueros de los equipos rivales.

Este hincha cordobés reconoció que busca en las redes sociales los nombres de las parejas de los arqueros adversarios para gritárselos durante los partidos y distraerlos.

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Según él mismo confesó a un medio de comunicación, ubicado detrás del alambrado de la popular, el hombre revisa los perfiles de Instagram de los arqueros uno o dos días antes del partido para averiguar el nombre de sus parejas y hacerles comentarios desde la tribuna durante el encuentro.

“Para distraerlos. En la B a todos les hice lo mismo y se enojaban o insultaban todo y los distraía”, relató durante la entrevista.

El último fin de semana, la "víctima" fue César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El simpatizante había investigado previamente el nombre de su pareja y decidió utilizar ese dato durante el partido.

“Y ahora la de Rigamonti se llama Yanina. Recién le dijimos: ‘Rigamonti, la Yanina te está pasando poco’, y se dio vuelta”, relató entre risas.

Instituto terminó llevándose una victoria que le dio todavía más repercusión a la historia.

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