Venta de entradas para Foo Fighters en River Plate: precios, ubicaciones y dónde comprar + Agregar ámbito en









Será la quinta visita de la banda liderada por Dave Grohl a la Argentina, país al que los une una larga historia y donde se encuentra una de sus bases de fans más fieles en el mundo.

Foo Fighters regresa a la Argentina por quinta vez.

A pocos meses de haber lanzado su aclamado 12° álbum, Foo Fighters vuelve a Argentina en el marco de su gira mundial Take Cover Tour. La banda se presentará en el Estadio River Plate el 25 de febrero de 2027, con producción de DF Entertainment y contará con Usted Señalemelo y Pacifica como openings locales.

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Esta será la quinta visita de la banda liderada por Dave Grohl a la Argentina, país al que los une una larga historia y donde se encuentra una de sus bases de fans más fieles en el mundo. Sus paradas anteriores incluyen el debut en Quilmes Rock (River Plate, 2012), el Estadio Único de La Plata en 2015, el Estadio Vélez en 2018 y su última presentación en 2022, cuando encabezaron el cierre de Lollapalooza Argentina.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Foo Fighters en Argentina La preventa de entradas exclusiva para clientes MACRO VISA ya esta disponible desde hoy martes 11 de agosto a las 10:00 horas y, como beneficio exclusivo de Concert Week (la semana de beneficios para shows impulsada por DF Entertainment), contará con 9 cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Luego de finalizar Concert Week, los clientes MACRO VISA podrán comprar los tickets en hasta 6 cuotas sin interés. Mientras tanto, la venta general con cualquier medio de pago comenzará mañana 12 de agosto a las 10:00hs.

La única plataforma para comprar las entradas en todas las instancias de venta es All Access.

Precios y ubicaciones para el show de Foo Fighters en Argentina Platea Sívori Alta $115000 + SC

Platea Sívori Media S/N $125000 + SC

Platea Belgrano Alta $170000 + SC

Platea San Martín Alta $170000 + SC

Campo General + Sívori Baja $175000 + SC

Campo Delantero $345000 + SC

Platea Belgrano Inferior/Baja/Media $365000 + SC

Platea San Martín Inferior/Baja/Media $365000 + SC La banda está en pleno Take Cover Tour, la gira mundial que arrancó el 10 de enero de 2026 en León, México, y que se extenderá hasta 2027. El recorrido incluye paradas por Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica. Cada show combina un set eléctrico y un tramo acústico, uniendo lo mejor de todos los mundos que confluyen en su discografía. Ahí es donde aparecen las sorpresas: viejos covers y canciones que la banda no toca hace años, algunas que no formaban parte de sus setlists desde hace más de una década.

Foo Fighters llega a la Argentina con nuevo disco Durante el recorrido de este tour, la banda editó en abril de 2026 su duodécimo álbum de estudio Your Favorite Toy, grabado entre 2024 y 2025, un ejercicio resonante y enérgico. Es, además, el primer disco grabado con Ilan Rubin en batería y llega tres años después de But Here We Are (2023), el álbum en el que el propio Grohl tocó la batería y con el que la banda empezó su reconfiguración después del fallecimiento de Taylor Hawkins en 2022. Your Favorite Toy vino precedido por cuatro singles bien distintos entre sí: "Asking for a Friend", con guitarras densas que crean una atmósfera cargada; "Your Favorite Toy", que le da nombre al álbum y mezcla rock con algo más pop y melódico; "Caught in the Echo", que abre el disco a puro rasgueo; y "Of All People", con aire punk y gritos. Con un espíritu más directo, visceral y explosivo, el nuevo álbum encuentra a Dave Grohl y al resto de la banda abrazando la crudeza del garage rock sin perder la profundidad emocional que marcó su etapa más reciente. El 25 de febrero de 2027, River Plate volverá a convertirse en el escenario de ese encuentro: una noche para repasar himnos que marcaron generaciones, descubrir la potencia de Your Favorite Toy en vivo y celebrar a una banda que hizo de la intensidad, la resiliencia y el rock una misma cosa.

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