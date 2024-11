Jorge Macri presentó al equipo directivo internacional del Teatro Colón, con Julio Bocca a cargo del Ballet

“Haber recuperado a Julio Bocca para mí es un orgullo infinito", sostuvo Macri, junto a la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. "Que tenga la chance de estar donde tiene que estar me llena de emoción, porque es cierto, su historia no terminó como debería haber terminado, y hoy demostramos que no terminó, que él tiene tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarlo todavía”.