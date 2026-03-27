Se estrena "Desde el jardín": no vemos a los otros como son, los vemos como somos

“Desde el Jardín” se estrena mañana en el Metropolitan con Guillermo Francella. Se trata de la versión teatral del film protagonizado por Peter Sellers que cuenta la historia Chance Gardiner, un hombre de inteligencia limitada que pasa de vivir aislado cuidando un jardín a convertirse en una figura idolatrada por los círculos de poder.

“Francella es un actor con una penetración en el público única y fenomenal, está a cargo del proyecto en todos los órdenes, es protagonista, productor y está atento a todo: a nosotros los actores, a él, por eso tiene la carrera y éxitos que tiene”, dice Martín Seefeld, quien junto a Andrea Frigerio coprotagonizan “Desde el Jardín”, que se estrena mañana en el Metropolitan. Se trata de la versión teatral del film protagonizado por Peter Sellers y que tan fascinado dejó a Francella como pasta quedar entre sus pendientes.

Está basada en la novela “Being There” de Jerzy Kosinski cuyo personaje central, Chance Gardiner , es un hombre de inteligencia limitada que pasa de vivir aislado cuidando un jardín y sólo ver televisión a convertirse, casi sin quererlo, en una figura idolatrada por los círculos de poder.

Completan el elenco Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira y Carla Pandolfi . Cuenta con dirección de Marcos Carnevale , diseño de escenografía de Julieta Kompel y Gonzalo Cordoba Estevez , música de Damián Kompel, diseño de vestuario de Betiana Temkin , Iluminaciónde David Seldes y los productores ejecutivos Carla Carrieri y Damián Zaga . La producción general es de Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel . Conversamos con Seefeld y Frigerio, que ofrecerán funciones de jueves a domingos.

Periodista: La obra traza una parábola de tiempos que corren en el mundo actual, donde el aparentar y el lenguaje vacío puede convertir a alguien en prestigioso o exitoso sin que en realidad haya conocimiento sólido de base o mérito, ¿qué podés reflexionar?

Martín Seinfeld: Estamos en un mundo donde todos escuchamos lo que queremos o lo que necesitamos, un mundo que está planteado en las formas, no en el contenido ni en la profundidad de las cosas. Cuando escuchamos algo que aparentemente puede servir se toma como un mantra salvador y eso nos lleva a cometer un profundo error. Las formas no están siendo las mejores, más allá del vacío. Es un mundo que está funcionando al revés.

Andrea Frigerio: Creo que este libro que escribió Jerzy Kosinski en 1971, es una sátira extraordinaria que se puede adaptar a cualquier momento de la historia y en cualquier país, inclusive en la actualidad. Chance Gardiner y sus supuestas metáforas (digo supuestas por como se interpretan sus comentarios que son pura literalidad) ejerce un especie de hechizo en quienes lo conocen y que, sin ser su intención, esto lo va posicionando en un lugar al que muchos quisieran acceder y no lo logran. Su condición lo hace fascinante especialmente para Eva Rand quien está acostumbrada a relacionarse con personas de la alta sociedad estadounidense, gente rica, poderosa y muy lejos de la pureza de corazón que tiene este ser que conoce fortuitamente y que la subyuga poco a poco hasta enamorarla profundamente. Chance está muy bien vestido (heredó los trajes de su primer patrón) es suave y amoroso con todas las personas al hablar, tiene buenos modales y un aspecto de hombre de clase alta; tiene una mirada candorosa y transparente muy poco común en ese círculo social y esto lo hace distinto e interesante a la vez.

Foto de Carolina Lipo (48) Andrea Frigerio encarna a una mujer de la alta sociedad que decide acoger a este jardinero junto a tu marido, un empresario influyente enfermo en fase terminal.

P.: Martín, encanás al Presidente de Estados Unidos, un personaje hoy en el ojo de la tormenta. ¿Cuánto hay de este hombre con discurso vacío que toma sus fundamentos en Chance y cómo lo emparentás con Trump hoy?

M.S.: Hay muchos presidentes outsiders que vienen de afuera de la política, que ya la política en los últimos años no dio respuestas a la gente. La gente necesita creer a personajes que están fuera de ese sistema, un sistema que está mal en todo sentido, en cuanto a capacidad, honestidad, contenido, y está basado en los grandes discursos y formas. Es real que se está haciendo cualquier cosa por captar el voto y ejercer el poder. ¿Para qué se ejerce? Hay que entender a la política como una herramienta fundamental para que la gente viva mejor, que todo político es literalmente un empleado del pueblo, que les paga y lo ponen en ese lugar para que les de una mejor forma de vida. En esta obra se manifiesta cómo uno llega a ser presidente o elegido como presidente, con pensamientos y frases vacías de contenido real. En esta caso esas frases provienen de un ser que no está preparado en lo más mínimo, y eso tiene una actualidad extraordinaria.

P.: Andrea, componés a una mujer de la alta sociedad que decide acoger a este jardinero junto a tu marido, un empresario influyente enfermo en fase terminal. Pronto será su mejor medicina, ¿qué podés contar de esta interpretación, como preparaste el personaje, te inspiraste en alguien? ¿Cómo son esos vínculos?

A.F.: A todos mis personajes los voy construyendo por capas y me tomo mi tiempo para estudiar sus movimientos, su mirada, su circunstancia. Luego trato de encontrar su lógica, sus miedos y su fragilidad. En este personaje tuve especial cuidado en combinar varios aspectos de una mujer que está acostumbrada y ha sido educada desde la cuna, para formar parte de un establishment con sus códigos en las relaciones. Vive en una casa enorme, tiene mucho personal un marido muy rico y que la quiere mucho sin embargo se la percibe sola y con una necesidad imperiosa de ser mirada no como esposa sino como mujer. Ve en Chance al hombre que la mira y la describe detalladamente. Sin embargo no es así, él solo es muy amable con ella y le habla concretamente de flores y árboles, de cómo es un jardín. Ella cree que le está hablando poéticamente, con metáforas que la tienen embelesada.

P.: ¿Cómo es la experiencia de hacer teatro con Francella?

M.S.: Guillermo es un actor increíble, con una penetración en el público única y fenomenal, está a cargo del proyecto en todos los órdenes, es protagonista, productor, está atento a todo, a nosotros, a él, por eso tiene la carrera y éxitos. Es de un talento enorme y se dedica a estar atento a todo. Destaco a todo el elenco y la producción de Suar, Kompel y Guillermo, un honor formar parte. Profundizo a diario para estar a la altura.

P.: Qué hay del interrogante “¿El mundo está ciego y Chance Gardiner es el único que lo ve con pureza?”

M.S.: Metafóricamente la película es hermosa pero lo metafórico no condice con la realidad y la posibilidad de mirar el mundo de esa forma. Hay pensamientos del autor que llevan a la reflexión y a decir “qué lindo sería”, hay mucha verdad pero difícil de aplicar al mundo de hoy, donde todo lo que se quiere es respuestas urgentes. Vivimos en la inmediatez, no aceptamos el tiempo de los procesos, no sabemos esperar los tiempos de los cambios, cuando sí esperamos con paciencia los cambios de la naturaleza. A todo aquel que ostente algún tipo de poder le hará muy bien ver esta obra.

P.: ¿Qué recordás de la película y qué añadidos hay en esta versión teatral?

A.F.: La película está bien reflejada en la obra, es un hilo muy fino llevarla de la pantalla al escenario, todos los actores estamos trabajando en una frecuencia cuando el protagonista tiene otra. Hay algo en la ternura y en la emoción de la película que está muy bien plasmado. Es una magnitud de espectáculo tremendo y una experiencia teatral muy fuerte.