Se entregaron los premios ACE en una noche que batalló a favor de la cultura Por Carolina Liponetzky + Seguir en









"Rocky", de Nico Vázquez, se llevó el oro y fue la gran ganadora, junto a "La revista del Cervantes", y en teatro alternativo se destacó "Incidente en Vichy" de Arthur Miller, dirigida por Pablo Gorlero.

Se celebraron anoche los Premios ACE que distinguen lo mejor del teatro. El oro fue para "Rocky", que además ganó como mejor obra, mejor dirección para Nico Vázquez y Mariano Demaría, actuación de reparto, mejor producción, sonido y escenografía. La otra gran ganadora de la noche fue "La revista del Cervantes", distinguida como mejor musical, dirección para Pablo Maritano, vestuario, coreografía, actuaciones para Marco Antonio Caponi y Alejandra Radano, entre otros rubros.

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La noche abrió con un discu

cerva "La revista del Cervantes", multipremiada. rso encendido de Nora Lafón, Presidenta de la Asociación Cronistas del Espectáculo (ACE) y Carlos Abeijón, quienes relfexionaron sobre los "tiempos de crueldad que estamos viviendo, en los que se golpea tanto a los jubilados como a la cultura" y se invitó a dar batalla a favor de los derechos ganados , conceptos que fueron retomados a lo largo de la noche en varios disccursos para recordar que desde la cultura y el teatro se milita, que no hay que mirar para otro lado y que la salida es colectiva.

Carlos Rottemberg subió a recibir una distinción por sus 50 años en la actividad teatral, gran hacedor que aseguró no dejará de promover el teatro, como dueño de varias salas en la ciudad y Mar del Plata, así como productor de obras junto a su hijo Tomás: "El atiende a figuras de menos de 65 años porque dice que yo no las conozco, así que yo me quedo con las mayores".

IEV @fiorellaromay114 "Incidente en Vichy", la más nominada del teatro independiente. Patricio Coutoune, Mateo Charino y Mario Petrosini, nominados por actuación. El Teatro Astros fue la sala que albergó esta ceremonia en la que se dieron cita actores, directores, autores, productores y realizadores locales, que se destacan en el mundo por su prolífica e incansable movida y que colocan al teatro independiente en el tercer puesto detrás de Londres y Nueva York. En el rubro teatro alternativo, también llamado off o independiente, "Incidente en Vichy" fue la gran ganadora como mejor obra, mejor director Pablo Gorlero y mejor actor, Mateo Chiarino.

Todos los premios ACE Mejor espectáculo de teatro musical Cuando Frank conoció a Carlitos Mejor espectáculo de teatro alternativo Incidente en Vichy Actuación femenina en musical Alejandra Radano (La revista del Cervantes) Actuación masculina en musical Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes) Dirección general de musical, music hall, café concert Pablo Maritano (La revista del Cervantes) Dirección musical Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera) Actuación Femenina en Teatro Alternativo Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir) Actuación Masculina en Teatro Alternativo Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir) Dirección en Teatro Alternativo Pablo Gorlero (Incidente en Vichy) Drama o Comedia Dramática Rocky Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática Ana María Picchio (El secreto) Actor protagónico en Drama o Comedia dramática Joaquín Furriel (Ricardo III) Dirección de Drama o Comedia Dramática Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky) Comedia Una navidad de mierda Actriz en Comedia Verónica Llinás (Una navidad de mierda) Actor en comedia Jorge Marrale (Cuestión de género) Director de comedia Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda) Actriz o actor de reparto en drama o comedia David Masajnik (Rocky) Actuación masculina en obra para un sólo personaje Agustín “Rada” Aristarán (Chanta) Actuación femenina en obra para un sólo personaje Julieta Zylberberg (Prima Facie) Revelación Femenina y Masculina Albana Fuentes (La sirenita) Music hall, café concert La revista del Cervantes Espectáculo de humor Un poyo rojo Coreografía Andrea Servera (La revista del Cervantes) Infantil El barbero de Sevilla Música original Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa) Nacho Medina (Las mujeres de Lorca) Escenografía Tato Fernández (Rocky) Iluminación Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky) Sonido Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos) Vestuario María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes) Producción RGB Entertainment y Preludio (Rocky) Distinción especial Centro Latinoamericano de Investigación Teatral Reconocimiento Carlos Rottemberg, por 50 años de labor teatral

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