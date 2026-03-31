Se celebraron anoche los Premios ACE que distinguen lo mejor del teatro. El oro fue para "Rocky", que además ganó como mejor obra, mejor dirección para Nico Vázquez y Mariano Demaría, actuación de reparto, mejor producción, sonido y escenografía. La otra gran ganadora de la noche fue "La revista del Cervantes", distinguida como mejor musical, dirección para Pablo Maritano, vestuario, coreografía, actuaciones para Marco Antonio Caponi y Alejandra Radano, entre otros rubros.
Se entregaron los premios ACE en una noche que batalló a favor de la cultura
"Rocky", de Nico Vázquez, se llevó el oro y fue la gran ganadora, junto a "La revista del Cervantes", y en teatro alternativo se destacó "Incidente en Vichy" de Arthur Miller, dirigida por Pablo Gorlero.
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La noche abrió con un discu
rso encendido de Nora Lafón, Presidenta de la Asociación Cronistas del Espectáculo (ACE) y Carlos Abeijón, quienes relfexionaron sobre los "tiempos de crueldad que estamos viviendo, en los que se golpea tanto a los jubilados como a la cultura" y se invitó a dar batalla a favor de los derechos ganados , conceptos que fueron retomados a lo largo de la noche en varios disccursos para recordar que desde la cultura y el teatro se milita, que no hay que mirar para otro lado y que la salida es colectiva.
Carlos Rottemberg subió a recibir una distinción por sus 50 años en la actividad teatral, gran hacedor que aseguró no dejará de promover el teatro, como dueño de varias salas en la ciudad y Mar del Plata, así como productor de obras junto a su hijo Tomás: "El atiende a figuras de menos de 65 años porque dice que yo no las conozco, así que yo me quedo con las mayores".
El Teatro Astros fue la sala que albergó esta ceremonia en la que se dieron cita actores, directores, autores, productores y realizadores locales, que se destacan en el mundo por su prolífica e incansable movida y que colocan al teatro independiente en el tercer puesto detrás de Londres y Nueva York. En el rubro teatro alternativo, también llamado off o independiente, "Incidente en Vichy" fue la gran ganadora como mejor obra, mejor director Pablo Gorlero y mejor actor, Mateo Chiarino.
Todos los premios ACE
Mejor espectáculo de teatro musical
Cuando Frank conoció a Carlitos
Mejor espectáculo de teatro alternativo
Incidente en Vichy
Actuación femenina en musical
Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Actuación masculina en musical
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
Dirección general de musical, music hall, café concert
Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
Dirección musical
Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)
Actuación Femenina en Teatro Alternativo
Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
Actuación Masculina en Teatro Alternativo
Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)
Dirección en Teatro Alternativo
Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Drama o Comedia Dramática
Rocky
Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática
Ana María Picchio (El secreto)
Actor protagónico en Drama o Comedia dramática
Joaquín Furriel (Ricardo III)
Dirección de Drama o Comedia Dramática
Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Comedia
Una navidad de mierda
Actriz en Comedia
Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Actor en comedia
Jorge Marrale (Cuestión de género)
Director de comedia
Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Actriz o actor de reparto en drama o comedia
David Masajnik (Rocky)
Actuación masculina en obra para un sólo personaje
Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)
Actuación femenina en obra para un sólo personaje
Julieta Zylberberg (Prima Facie)
Revelación Femenina y Masculina
Albana Fuentes (La sirenita)
Music hall, café concert
La revista del Cervantes
Espectáculo de humor
Un poyo rojo
Coreografía
Andrea Servera (La revista del Cervantes)
Infantil
El barbero de Sevilla
Música original
Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa)
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Escenografía
Tato Fernández (Rocky)
Iluminación
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
Sonido
Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Vestuario
María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
Producción
RGB Entertainment y Preludio (Rocky)
Distinción especial
Centro Latinoamericano de Investigación Teatral
Reconocimiento
Carlos Rottemberg, por 50 años de labor teatral
- Temas
- Teatro
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