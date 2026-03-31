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31 de marzo 2026 - 10:35

Se entregaron los premios ACE en una noche que batalló a favor de la cultura

ámbito.com | Carolina Liponetzky
Por Carolina Liponetzky

"Rocky", de Nico Vázquez, se llevó el oro y fue la gran ganadora, junto a "La revista del Cervantes", y en teatro alternativo se destacó "Incidente en Vichy" de Arthur Miller, dirigida por Pablo Gorlero.

Messi Nico Vazquez Rocky

Se celebraron anoche los Premios ACE que distinguen lo mejor del teatro. El oro fue para "Rocky", que además ganó como mejor obra, mejor dirección para Nico Vázquez y Mariano Demaría, actuación de reparto, mejor producción, sonido y escenografía. La otra gran ganadora de la noche fue "La revista del Cervantes", distinguida como mejor musical, dirección para Pablo Maritano, vestuario, coreografía, actuaciones para Marco Antonio Caponi y Alejandra Radano, entre otros rubros.

La noche abrió con un discu

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cerva

"La revista del Cervantes", multipremiada.

rso encendido de Nora Lafón, Presidenta de la Asociación Cronistas del Espectáculo (ACE) y Carlos Abeijón, quienes relfexionaron sobre los "tiempos de crueldad que estamos viviendo, en los que se golpea tanto a los jubilados como a la cultura" y se invitó a dar batalla a favor de los derechos ganados , conceptos que fueron retomados a lo largo de la noche en varios disccursos para recordar que desde la cultura y el teatro se milita, que no hay que mirar para otro lado y que la salida es colectiva.

Carlos Rottemberg subió a recibir una distinción por sus 50 años en la actividad teatral, gran hacedor que aseguró no dejará de promover el teatro, como dueño de varias salas en la ciudad y Mar del Plata, así como productor de obras junto a su hijo Tomás: "El atiende a figuras de menos de 65 años porque dice que yo no las conozco, así que yo me quedo con las mayores".

IEV @fiorellaromay114

"Incidente en Vichy", la más nominada del teatro independiente. Patricio Coutoune, Mateo Charino y Mario Petrosini, nominados por actuación.

El Teatro Astros fue la sala que albergó esta ceremonia en la que se dieron cita actores, directores, autores, productores y realizadores locales, que se destacan en el mundo por su prolífica e incansable movida y que colocan al teatro independiente en el tercer puesto detrás de Londres y Nueva York. En el rubro teatro alternativo, también llamado off o independiente, "Incidente en Vichy" fue la gran ganadora como mejor obra, mejor director Pablo Gorlero y mejor actor, Mateo Chiarino.

Todos los premios ACE

Mejor espectáculo de teatro musical

Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor espectáculo de teatro alternativo

Incidente en Vichy

Actuación femenina en musical

Alejandra Radano (La revista del Cervantes)

Actuación masculina en musical

Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)

Dirección general de musical, music hall, café concert

Pablo Maritano (La revista del Cervantes)

Dirección musical

Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)

Actuación Femenina en Teatro Alternativo

Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)

Actuación Masculina en Teatro Alternativo

Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)

Dirección en Teatro Alternativo

Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)

Drama o Comedia Dramática

Rocky

Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática

Ana María Picchio (El secreto)

Actor protagónico en Drama o Comedia dramática

Joaquín Furriel (Ricardo III)

Dirección de Drama o Comedia Dramática

Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)

Comedia

Una navidad de mierda

Actriz en Comedia

Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actor en comedia

Jorge Marrale (Cuestión de género)

Director de comedia

Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)

Actriz o actor de reparto en drama o comedia

David Masajnik (Rocky)

Actuación masculina en obra para un sólo personaje

Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)

Actuación femenina en obra para un sólo personaje

Julieta Zylberberg (Prima Facie)

Revelación Femenina y Masculina

Albana Fuentes (La sirenita)

Music hall, café concert

La revista del Cervantes

Espectáculo de humor

Un poyo rojo

Coreografía

Andrea Servera (La revista del Cervantes)

Infantil

El barbero de Sevilla

Música original

Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa)

Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)

Escenografía

Tato Fernández (Rocky)

Iluminación

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Sonido

Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)

Vestuario

María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)

Producción

RGB Entertainment y Preludio (Rocky)

Distinción especial

Centro Latinoamericano de Investigación Teatral

Reconocimiento

Carlos Rottemberg, por 50 años de labor teatral

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