Un gran número de nombres se han sumado al espectáculo único de Brian Eno en Wembley, en el que los artistas se unirán para enviar "un mensaje de amor y solidaridad al pueblo de Palestina" en medio de los planes de Israel para tomar Gaza.
Juntos por Palestina: Damon Albarn, Bastille, James Blake y más realizarán un concierto benéfico en Londres
El espectáculo esta organizado por el músico, productor y activista Brian Eno. Los artistas se unirán para enviar "un mensaje de amor y solidaridad al pueblo de Palestina".
-
Denuncian "acto de grave antisemitismo" en un vuelo por consignas a favor de Palestina
-
Portugal evalúa reconocer el Estado de Palestina
El concierto, titulado "Together For Palestine" (Juntos por Palestina), verá a Eno, Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward trabajar como productores ejecutivos y contará con actuaciones de "artistas, músicos y personas para quienes el silencio parece imposible" el 17 de septiembre.
Hoy, se compartió la primera imagen con el nombre de artistas involucrados, con Damon Albarn, Bastille, Cat Burns, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri y Sampha entre los que actuaron.
A ellos se unirán artistas palestinos como Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti, y se anunciarán más nombres en las próximas semanas.
Algunos presentarán colaboraciones únicas, mientras que otros interpretarán material nuevo creado exclusivamente para el evento benéfico. Artistas como Rina Sawayama , PinkPantheress y Riz Ahmed subirán al escenario para realizar contribuciones únicas.
El mensaje de Damon Albarn tras confirmar su participación en el concierto benéfico por Palestina
En un comunicado de prensa compartido antes del programa, dijo: “Yo, como todos los que tienen corazón, he sentido desesperación e impotencia ante los informes que salen de Gaza y Cisjordania en estos últimos días, meses y años. Un genocidio se desarrolla en tiempo real en nuestras pantallas.
Vengo de una familia de pacifistas. Me han enseñado, y creo, que el pacifismo es una acción. La paz es una acción. Vivir en paz requiere visión y compromiso. Actuar con humanidad hacia el otro, eso también es una decisión.
La música me ha llevado por todo el mundo, es la suma de todo lo que conozco, confío y creo - respeto, colaboración, experiencia compartida. Agradezco esta oportunidad de actuar en solidaridad con el pueblo palestino y celebrar también la música y la cultura de la región. Espero que todos se unan a nosotros".
Brian Eno confirmó que "cada centavo donado" se destinará a socios palestinos a través de Choose Love, una organización benéfica del Reino Unido que apoya a trabajadores humanitarios locales en zonas de conflicto. Además del apoyo financiero, dijo que el objetivo del concierto es "enviar un mensaje de amor y solidaridad al pueblo palestino: que no han sido olvidados".
Dejá tu comentario