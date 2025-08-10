Música y velocidad: HBO Max estrenó una película de acción muy aclamada por la crítica y los espectadores







Una cita obligatoria para los amantes de la adrenalina.

La película ideal de HBO Max para los amantes de la acción.

HBO Max acaba de estrenar una película muy bien puntuada por la crítica y aún más aclamada por el público amante de la acción. Entre persecuciones automovilísticas, robos fríamente calculados y escapes perfectos "Baby: el aprendiz del crimen" (Baby Driver) tiene todo lo necesario para ser un gran film de este género.

Además, cuenta con planos novedosos, una historia atrapante desde el minuto uno, una dinámica explosiva y un elenco verdaderamente de lujo, donde se destaca principalmente Kevin Spacey. Otro condimento que acompaña perfectamente las escenas es la acertada musicalización elegida por el equipo de producción, que genera un ambiente de máxima adrenalina.

Baby el aprendiz del crimen La película de HBO Max que no te dejará moverte del sillón un segundo. De qué trata Baby: El aprendiz del crimen, el estreno de HBO Max Como indica el nombre en inglés "Baby Driver", el protagonista es un joven adolescente con una gran habilidad al volante que, con una personalidad tímida e introvertida, es uno de los mejores en su trabajo: ser el conductor designado a la hora de llevar adelante crímenes millonarios.

A pesar de estar en una banda criminal, desde un principio se deja ver que Baby es diferente al resto de los malhechores. En todo ese caos criminal, encuentra su refugio en la música, por lo que se lo puede ver con auriculares la mayor parte del momento donde trabaja. Además, esto lo ayuda a concentrarse y sincronizarse con el manejo. Y gracias al meticuloso trabajo de musicalización, se puede decir que cada persecución automovilística es una obra de arte visual y auditiva.

Para ponerle más tensión a su vida, aparece Deborah, una joven camarera que le roba el corazón desde el primer momento, y lo obliga a repensar en su lugar como servidor del crimen, para contemplar la posibilidad de asentarse en un futuro con ella.

Lily James (Debora)

Jon Hamm (Buddy)

Kevin Spacey (Doc)

Eiza González (Darling)

Jamie Foxx (Bats)