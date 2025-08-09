HBO Max sorprende con la adaptación de un icónico juego de Playstation: una serie adictiva e imperdible







La oferta de HBO Max es amplia y contempla a todos los públicos. Entre sus películas y series tiene producciones propias, de Warner Bross y de otras compañías que son fuertemente aclamadas por el público y bien criticadas por los especialistas. Recientemente estrenó la adaptación de un icónico juego amado por los gamers.

La serie en cuestión es Twisted Metal, que está basada en una longeva saga de videojuegos estrenados en 1995, cuya historia siguió hasta el año 2012, disponible en las consolas Playstation 1, 2 y 3. Esta producción también hace referencia a los largometrajes post apocalípticos de los 70.

Twisted Metal HBO Max pisa fuerte con una gran serie basada en un exitoso videojuego. De qué trata Twisted Metal, la serie que es furor en HBO Max El protagonista de esta historia es John Doe, un mensajero que consigue recursos escasos y los transporta a las pocas ciudades que quedan en un mundo post apocalíptico. Estas urbes están completamente amuralladas y fuera de ellas, Estados Unidos es tierra de nadie, donde cada uno sobrevive como puede.

El destino de John parece dar un giro cuando la directora de operaciones de Nueva San Francisco, Raven, le ofrece la ciudadanía a cambio de un paquete de Nueva Chicago. Además de resultar una misión peligrosa de por sí, en realidad es un engaño para mandarlo al muere. En el camino, John se encuentra con extraños personajes que se encuentran en situaciones similares y deberá estar alerta para reconocer enemigos o posibles aliados.

HBO Max: tráiler de Twisted Metal Embed - TWISTED METAL Trailer SUBTITULADO [HD] HBO Max HBO Max: elenco de Twisted Metal Anthony Mackie (John Doe)

Stephanie Beatriz (Quiet)

Samoa Joe (Sweet Tooth)

Anthony Carrigan (Calypso)

Patty Guggenheim (Raven)