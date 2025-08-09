La joya escondida de Netflix que dura menos de 1 hora y media: una comedia romántica ideal para ver en pareja







Una encantadora película cargada de romance que se destaca por su guion, actuaciones y una trama muy atrapante en Netflix.

Rose Reid protagoniza la película romántica de Netflix que no te podés perder.

A la hora de ver una buena comedia romántica, no hay mejor opción que investigar el catálogo de Netflix. Ahí se pueden encontrar todo tipo de películas. Una alternativa ideal para ver en pareja es la producción estadounidense escrita y dirigida por el cineasta Brian Baugh, destacado por su trama, actuaciones y elecciones audiovisuales.

Se trata de Encontrando un destino. La película tiene una duración de dos horas que pasan como si nada. La protagoniza Vanessa Redgrave, ganadora de los premios Oscar, Emmy, Tony, SAG y BAFTA. Está basada en el libro "Here You’ll Find Me" (Allí me encontrarás) de Jenny B. Jones. La historia sigue a una joven violinista que se aventura a un pueblo de Irlanda para un semestre de estudios.

Encontrando un Destino Una película que se destaca entre las comedias románticas, recientemente agregada a Netflix. De qué trata Encontrando un destino, la película perfecta para los amantes del género La trama nos cuenta la historia de Finley, una talentosa aspirante a violinista que decide emprender un viaje de estudios a Irlanda durante un semestre como parte de su formación. En ese viaje, tiene un encuentro inesperado con Beckett, un joven carismático y exitoso actor de cine que la atrae desde el primer momento.

A medida que se van conociendo, la atracción se hace cada vez más fuerte y surge un romance que los pondrá a prueba, obligándolos a decidir si podrán sobreponerse a los obstáculos que se interponen en su camino. Entre esas adversidades, está el hecho de que el viaje termina en 6 meses, y que la vida de Beckett es muy inestable como para poder concretar una relación profunda. Pero está en ellos intentarlo o resignarse.

Jedidiah Goodacre (Beckett Rush)

Katherine McNamara (Taylor Risdale)

Patrick Bergin (Seamus)

Saoirse-Monica Jackson (Emma Callaghan)

Judith Hoag (Jennifer Sinclair)

Tom Everett Scott (Montgomery Rush)

Vanessa Redgrave (Cathleen Sweeney)

