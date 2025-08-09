Paul McCartney exhibirá fotos inéditas de los primeros años de los Beatles en Londres







El ex Beatle abrirá por primera vez su archivo personal con más de 250 fotos tomadas entre 1963 y 1964, que muestran la intimidad del grupo antes de la explosión mundial de la Beatlemanía.

Paul McCartney fotografió a los Beatles en giras, hoteles y ensayos durante los primeros años de la banda; muchas de esas imágenes permanecieron guardadas por más de seis décadas. @paulmccartney

Más de seis décadas pasaron antes de que Paul McCartney decidiera abrir su archivo personal y mostrar una serie de imágenes inéditas de los Beatles. Son capturas íntimas, tomadas por él mismo entre 1963 y 1964, cuando la banda pasaba de tocar en pubs de Liverpool a conquistar el mundo.

La muestra, titulada Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris, podrá verse desde el 28 de agosto en la galería Gagosian de Londres y reunirá más de 250 fotografías. Muchas de ellas nunca habían sido vistas ni siquiera por los otros integrantes del grupo. “Me quedé asombrado al ver lo que había capturado en esos días”, reconoció McCartney al revisar el material.

beatles La galería Gagosian de Londres inaugurará la muestra Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris el próximo 28 de agosto. Gagosian Las imágenes abarcan desde fines de 1963, tras el lanzamiento de su primer álbum, hasta el inicio de 1964, en pleno viaje hacia Estados Unidos. Entre las instantáneas hay ensayos, momentos de camaradería, viajes en tren y escenas de hotel que muestran a la banda lejos de los flashes oficiales.

La exposición incluye fotos de la primera visita de los Beatles a suelo estadounidense, recitales en el Reino Unido y situaciones cotidianas que retratan la dinámica interna del grupo. Para la galería, no se trata solo de un registro artístico: es también un documento que ayuda a entender el impacto social y mediático de la Beatlemanía.

“Estas fotos muestran a los Beatles antes de que el mundo los cambiara para siempre”, destacó uno de los responsables de la curaduría, que buscó resaltar el valor visual y testimonial del material. La exhibición permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre de 2025.

