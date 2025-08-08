Kylie Minogue en la Argentina: un show que la consagra como una superestrella pop Por Martina Bonin







La cantante y actriz australiana brindó un show sold out con 24 canciones que dejó al público a sus pies. Tras su última visita a nuestro país en 2007, el hit "Can't Get You Out Of My Head" volvió a escucharse para encender en una fiesta al Movistar Arena.

La reina del pop se presentó en nuestro país tras su última visita en 2007. @irishsuarez

Presencia escénica, energía, carisma, personalidad, estética y vestuarios cautivantes, y permanencia en el tiempo, son las claves que componen a una superestrella pop. Kylie Minogue cumple cada casillero. La actriz y cantante australiana de 57 años regresó a nuestro país, tras más de una década, para enamorar al público del Movistar Arena en el marco de su gira "Tension Tour".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Bajo la producción de DF Entertainment y un show sold out, la artista paseó por los hits más destacados de sus más de 25 años de carrera, con un setlist de 24 canciones que se compuso de puro disco y electro-pop: el estilo insignia de esta diva. Con más de cinco cambios de vestuarios brillantes, ocho bailares que impulsaban la escena y una banda que armonizaba a la perfección, durante dos horas la noche se declaró una verdadera fiesta.

Kylie Minogue La superestrella brindó un enérgico show para repasar los hits más destacados de toda su carrera. @irishsuarez Kylie Minogue en Argentina: el legado de una estrella pop Minogue estuvo desde chica sentenciada al espectáculo y entretenimiento, con su comienzo como actriz. A fines de los 80 se produjo su salto hacia la fama en la industria musical y desde ahí solo creció para consagrarse como una de las figuras más influyentes en el rubro. Permanecer, reinventarse y adaptarse en este universo, sólo es posible para alguien de su altura.

Las luces se encendieron con "Lights Camera Action" y revelaron a la cantante con un conjunto rosa chicle. En una especie de corte de bloque, las pantallas proyectaban una serie de imágenes mientras Minogue y sus bailarines realizaban los cambios de vestuario. Cada vez que una canción terminaba, lejos estaba de reinar el silencio. La ovación y rendición de 15 mil personas ponen a prueba el poder de la superestrella, donde la dominancia continúa siendo total.

"On A Night", "Better The Devil You Know" y "Locomotion", instalaron el enérgico terreno del show. Además de una pasarela, la artista vivió un momento de mayor intimidad al trasladarse a un escenario trasero para presentar "Hold On To Now", el wild rose moment (donde le entregó una rosa a una fan y le cantó un pedazo de una canción) y la versión acústica de "Say Something".

Kylie Minogue x @irishsuarez - 004 Kylie Minogue aterrizó en Argentina para presentar su gira "Tension Tour". @irishsuarez Una noche a puro disco, glamour y fiesta "Supernova", "Magic" y "Slow", sonaron para generar un clima más eléctrico y sensual. Su interacción y cercanía con el público fue notable, una característica genuina y natural que hacía temblar a todos sus fanáticos. Firmó vinilos, regaló rosas, dedicó canciones y realizó cumplidos a vestuarios. Uno de los momentos más destacados fue cuando Minogue salió al escenario con un vestido con brillos que formaban la bandera argentina. "Can't Get You Out Of My Head", el icónico tema de insignia de la cantante que cuenta con casi 1 billón de reproducciones en Spotify, revolucionó al público para entrar en la etapa final. Con varias palabras de agradecimiento, "Padam", "In My Arms" y "Love At First Sight" despidieron la noche que contó con un montaje visual dinámico y atractivo, un setlist que hizo revivir las distintas etapas de la carrera y con una artista que sólo confirma que continúa dominando el terreno con un poder absoluto. Kylie Minogue es una artista completa y terrenal. Demostró la sorpresa y asombro en respuesta de su público como si fuera la primera vez que lo escuchara y como si su respaldo no contara con más 15 álbumes de estudios, 80 millones de discos vendidos mundialmente y un legado de permanencia que no se compra y que hoy, parece ser lo más difícil de obtener.

Temas Show

Música