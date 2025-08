Louta regresó a los escenarios con una performance experimental y auténtica

El artista argentino realizó un viaje por la intimidad y emoción de "Un Instante", su último álbum. Con dos noches sold out el 2 y 3 de agosto, el Teatro Vorterix fue la locación para una cita ideal con su público.

“La razón de que este show exista es gracias a lo que pasa adentro de cada uno de ustedes, que explote ese planeta ”, fueron las primeras palabras de Jaime Martín James , conocido artísticamente como Louta , antes de dar comienzo al segundo show sold out en el Teatro Vorterix para compartir la esencia en vivo de su último álbum " Un Instante ".

Es difícil encontrar hoy en día que artistas que no utilicen pantallas, teconologia y una escenografía llamativa, logren una atmósfera e impacto tan grande. Sin embargo, Louta lo logra . El escenario compuesto por grandes instrumentistas, un grupo de bailarines y un juego de luces que acompañó de principio a fin, resultaron ser la única fórmula y recurso para un exitoso y cautivante show .

El ambiente se cargó de sonidos pop combinados con electrónica, rap, poesía y otros ritmos experimentales. "Quereme" y "No Te Comas La Peli" fueron dos de los hits más esperados y coreados por el público. Louta, 31 años, es un cantante, compositor y actor, y su faceta artística camaleónica y polifacética podía observarse con su divertida y transparente performance.

Louta (2) El show contó con un setlist de 24 canciones que incluyeron temas desde los inicios de Louta, hasta la actualidad. @soliur

La noche tuvo momentos íntimos y emotivos con "Nunca Me Fui", No Me Estás Haciendo Un Favor" y "Cuando Te Miro", y otros momentos enérgicos con pogo y mucha fiesta con "Todos Con El Celu", Ayer Te Vi" (con la presencia en escena en colaboración con la cantante Zoe Gotusso) y "Puro".

Tras casi dos horas de concierto y de un viaje al universo surrealista pero tangible que propone Louta, el artista llegó a destino con "Vive", "No Se Quien Sos" y "Ballena" como la elegida para despedirse de un escenario que hace tiempo lo necesitaba de regreso.