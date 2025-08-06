Detuvieron al hombre que hizo una amenaza de bomba en un show de Lali Espósito

Previo al comienzo del recital de la artista este viernes en San Juan, hubo un llamado al 911 donde un hombre advirtió: "Hemos puesto un artefacto explosivo porque no queremos que esa negra p... kirchnerista actúe".

La Policía de San Juan logró detener al presunto autor de una amenaza de bomba antes del inicio del recital de Lali Espósito el viernes pasado en el Estadio Aldo Catoni . Se trata de Juan Carlos Salem , de 74 años, quien habría llamado al 911 antes del show para intimidar a la artista y a sus seguidores.

La detención se concretó este miércoles, a cinco días del episodio, en su domicilio ubicado en la avenida Ignacio de la Roza , departamento de Rivadavia. Allí, las autoridades incautaron un arma calibre 22, según informó el Diario de Cuyo.

Los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública, al tiempo que fue trasladado a la Seccional 34°.

El hecho sucedió a las 20.45 horas del viernes: se registró una llamada anónima al 911 en la que una voz masculina notificó: "Hemos puesto un artefacto explosivo porque no queremos que esa negra p... kirchnerista actúe. De ustedes depende que no salga gente lastimada ".

Ante este mensaje intimidatorio, se decidió evacuar el estadio con los presentes a la par de un operativo de seguridad para corroborar la existencia del explosivo . Para alivio de todos, sólo se trató de una falsa alarma y tras comprobarse que no había riesgo para los espectadores, se autorizó el inicio del show a partir de las 22.30.

Qué dijo Lali tras la amenaza de bomba en su show

Tras este hecho atemorizante, Lali habló luego del show con el canal América TV donde relató: "Lo vivimos con tranquilidad porque nos quedamos ahí, esperando que nos den información, con el equipo, los bailarines y la producción, confiando en que la seguridad estaba haciendo lo que tenía que hacer".

A su vez, contó que le preguntaron si quería irse del lugar y respondió que no: "Me parecía que teníamos que estar ahí como la gente". "Cuando me dieron el ok, me preguntaron si quería dar el show igual y yo, no sé si me sentía segura, pero sí acompañada", agregó.

Respecto al mensaje de amenaza en la llamada al 911, Espósito sostuvo que "impacta escuchar a una persona con ese nivel, tan corrido" y aseguró que no lo lleva al "terreno personal".

Sobre este punto, desarrolló: "Habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de discursos de odio, es esto", dijo y agregó: "Cuando uno dice: 'guarda con los discursos de odio', que bajan de arriba siempre, esto es lo que pasa, gente como uno que cree que responde a una ideología".