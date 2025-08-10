Con un simple trámite online, ANSES paga un bono extra en agosto 2025







Con la presentación de esta documentación, los titulares de esta asignación de ANSES podrán acceder a un pago extra en agosto.

Cómo acceder al monto retenido por ANSES durante 2024.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago el 20% retenido mensualmente durante 2024 a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El único requisito es la presentación de la Libreta AUH de ANSES con la información correspondiente actualizada.

Para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen un solo hijo, el monto total a cobrar asciende a $188.069,40. En el caso de quienes perciben la AUH por discapacidad, el monto es considerablemente más alto debido a la cobertura específica que contempla esta prestación: $612.401.

Estas cifras buscan acompañar a los hogares que más lo necesitan, teniendo en cuenta la composición familiar y las situaciones particulares que requieren mayor asistencia del Estado.

auh anses.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento clave y de presentación obligatoria que reúne la información necesaria para acreditar que cada niño, niña o adolescente a cargo cuenta con los controles de salud actualizados, el calendario de vacunación completo y la escolaridad vigente.

Su entrega permite continuar cobrando la Asignación Universal por Hijo y acceder al 20% retenido mensualmente.

Cómo tramitar la Libreta AUH online El trámite se realiza de forma online y es muy simple: Ingresá a la plataforma con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social desde la web de ANSES o a través de la app Mi ANSES.

Una vez dentro, buscá la sección Hijos > Libreta AUH . Ahí vas a ver qué partes están completas y cuáles faltan: educación, salud o vacunación . Esta info se muestra por cada hijo o hija que cobra la AUH.

Si hay algo pendiente, hacé clic en Generar Libreta. Podés descargar el formulario o pedir que te lo envíen por correo electrónico.

Imprimí la libreta en una sola hoja, asegurate de que esté bien legible. Después, llevás el formulario al centro de salud y/o a la escuela para que lo completen y lo firmen.

Una vez que tengas la libreta completa, sacale una foto clara y subila a la misma plataforma para finalizar el trámite. Recordá que presentar la Libreta es obligatorio para seguir cobrando la AUH y acceder al 20% acumulado. Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025 A partir de agosto de 2025, los montos de las asignaciones universales se actualizaron con un aumento del 1,6%, según lo establece la fórmula de movilidad vigente. Es importante tener en cuenta que los valores informados corresponden al 80% de la prestación total, ya que el 20% restante se retiene mensualmente y solo se cobra una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH. Esta libreta acredita la asistencia escolar y los controles de salud y vacunación de los niños, niñas o adolescentes a cargo. Asignación Universal por Hijo (AUH) : $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $294.200,23

Asignación por Embarazo: $90.348,65

