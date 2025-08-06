Airbag anunció nueva fecha tras agotar dos River: cuándo será y cómo comprar las entradas







Los hermanos Sardelli ya conquistaron el Estadio de River ante más de 80.000 fanáticos en dos ocasiones: el 31 de mayo y 1 de junio. Ahora, van por la tercera el 5 de octubre.

Airbag volverá a presentarse en River. Mazza PH

Airbag anunció su tercer show en el Estadio River Plate, tras haber agotado en mayo dos fechas consecutivas en menos de 24 horas. El nuevo recital será el 5 de octubre y se perfila como una de las noches más convocantes de su carrera.

La banda liderada por los hermanos Sardelli confirmó este nuevo concierto en el Monumental, que marcará otro hito en un año de alto impacto. Mientras continúan publicando versiones en vivo de sus anteriores fechas, se preparan para una puesta aún más ambiciosa.

En las primeras dos presentaciones, más de 150.000 personas vibraron con un show explosivo, cargado de potencia, emoción y una producción que colmó cada rincón del estadio. La tercera cita promete superar todo lo anterior: será una noche para romper expectativas.

Cómo y dónde comprar las entradas para la tercera fecha de Airbag en River Plate image Las entradas para la segunda presentación de El Club De La Pelea, en River, estarán disponibles desde el viernes 8 de agosto a través de www.allaccess.com.ar.

La venta será general con todos los medios de pago, con 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

El 2025 de Airbag Este 2025 marca el lanzamiento de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum de Airbag, que refleja la madurez y la energía arrolladora de una banda en constante evolución. Con canciones que ya se volvieron himnos, el disco se perfila como uno de los más destacados del año. Después de llenar recintos en ciudades clave del interior del país y ofrecer presentaciones memorables, Airbag consolida su lugar como una de las grandes referencias del rock argentino.