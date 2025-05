La China Suárez explotó: llamó "ratas" a sus ex y destrozó a Yanina Latorre en una catarata de mensajes

La pelea más fuerte se dio con Yanina, quien no tardó en publicar los mensajes privados que intercambiaron. “Y una chiquitita, ¿la nipona diciendo que los padres de los hijos son dos ratas?” , escribió la panelista, mostrando parte de la conversación. La respuesta de la China fue contundente: “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20 jajajaja ”.

En esa línea, Yanina le lanzó: “Querías ser botinera, te llegó tarde” . Pero la actriz no se quedó atrás: “Sí. Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotudear en la tele de grande jajaja ”. A lo que Latorre respondió: “Nadie me mantuvo, vos querías que te mantengan. Lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeás”.

En medio de este escándalo, trascendió que los ex de la actriz, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré , firmaron para que sus hijos puedan viajar a Turquía . Sin embargo, no estarían del todo conformes con que se instalen allí de forma permanente junto al actual jugador con el que vive Eugenia.

BeFunky-collage (14).jpg También apuntó contra un abogado por comentarios homofóbicos.

La actriz también apuntó contra Guillermo López, abogado del entorno de Wanda Nara, a quien acusó de hostigarla con un mensaje en el que le dijo que su hijo sería homosexual. Su respuesta fue tajante: “Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio, cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos el día de mañana, será abrazada con todo el amor del mundo. Sí, amor, eso que tanto te falta a vos, Guillermo”.

Los chats con la China Suárez expuestos por Yanina Latorre

Tras la presentación de Mauro Icardi junto a sus hijos y los de Wanda Nara en Turquía, la actriz se hartó de las críticas. En medio del escándalo, desbloqueó a Yanina Latorre y le mandó mensajes picantes. “Porque me hago la picante cuando se me canta la concha. Cuando y con quien quiero”, escribió Suárez.

BeFunky-collage (16).jpg Más chats expuestos por Yanina Latorre.

Yanina, sin filtros, retrucó en pleno vivo de Sálvese quien pueda: “Amor, me tratás de vieja, eso te grafica. A mí me daría vergüenza ser vos”. La China respondió: “Espero llegar a tu edad y no estar pelotudeando todo el día en Instagram”.

En LAM, Latorre mostró el intercambio completo ante Ángel de Brito y lanzó: “No servís para nada”, a lo que Suárez retrucó: “Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va”. Luego, la actriz escribió: “Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar…”. A lo que Yanina cerró con un: “A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado”.

Finalmente, Latorre interpretó uno de los mensajes como una indirecta hacia los ex de Suárez: “Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas”. El fuego cruzado, lejos de apagarse, parece ir en aumento.