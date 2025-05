Gillian Anderson habló sobre su posible regreso para el reinicio de la serie "The X-Files" de Ryan Coogler

El éxito de The X-Files

The X-Files siguió a dos agentes del FBI, Fox Mulder (David Duchovny), el creyente, y Dana Scully, la escéptica, mientras investigan lo extraño e inexplicable, mientras fuerzas ocultas obstaculizan sus esfuerzos. La serie, ganadora de un Emmy, se emitió inicialmente durante nueve temporadas, de 1993 a 2002, antes de ser reestrenada para una décima temporada en 2016 y una undécima en 2018.

xfiles.jpg Gillian Anderson habló sobre su posible regreso para el reinicio de la serie The X-Files

Coogler ha estado considerando un reinicio de la serie durante años, y el creador del programa, Chris Carter, dijo en 2023 que el director de Black Panther: Wakanda Forever "volverá a montar X-Files con un elenco diverso".

Más recientemente, Coogler dijo en The Last Podcast on the Left: "Llevo mucho tiempo entusiasmado con esto y estoy deseando volver a hacerlo. Algunos de esos episodios, si hacemos bien nuestro trabajo, serán realmente aterradores. Vamos a intentar hacer algo realmente genial, hermano, y que sea realmente algo para los verdaderos fans, y quizás encontremos algunos nuevos".