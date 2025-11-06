La película que marcó corazones vuelve a ser tendencia en HBO Max y vale la pena volver a verla







Uno de los clásicos más emocionantes del cine estadounidense, que fue valorado por varias generaciones.

Una película que emocionó a millones de personas, disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max

La plataforma HBO Max ha incorporado recientemente una de esas producciones que dejan una marca duradera en el espectador. La película en cuestión ha sido reconocida por su sensibilidad, su historia emocionalmente potente y su capacidad para generar reflexión sobre vínculos familiares.

En un contexto donde muchas propuestas buscan sorprender con efectos o giros espectaculares, volver a encontrarnos con historias como "Mi nombre es Sam" demuestra que lo simple y profundo siguen teniendo lugar. Caminar por los pasillos de la memoria, redescubrir valores y emociones, y entender que a veces lo que vemos en pantalla es mejor que solamente entretenimiento.

Mi nombre es Sam Una de las historias más profundas, estrenada en 2001, está disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Mi nombre es Sam, el clásico que sumó HBO Max La película “Mi nombre es Sam” es un drama estadounidense de 2001 que narra la historia de Sam Dawson, un hombre con discapacidad intelectual que debe afrontar el desafío de criar a su hija Lucy. Cuando Lucy cumple siete años, su desarrollo supera al de su padre en ciertos aspectos, lo que lleva a que el sistema cuestione la capacidad de Sam para ejercer la custodia.

Entonces entra en juego la abogada Rita Harrison, al principio distante, que poco a poco comienza a ver la fuerza del vínculo entre padre e hija y decide ayudarlos. La trama combina elementos de familia, derechos, inclusión y amor incondicional, enfatizando cómo el cariño y la dedicación pueden poner en jaque prejuicios y estructuras rígidas que normalmente no valoran la diversidad de las formas familiares.

HBO Max: tráiler de Mi nombre es Sam

HBO Max: elenco de Mi nombre es Sam Sean Penn

Michelle Pfeiffer

Dakota Fanning

Dianne Wiest

Laura Dern