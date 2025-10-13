La Voz Argentina: cómo se fue la primera parte de la final del reality

Los cuatro finalistas de cada Team; Alan Lez, Milagros Amud, Nicolás Behringer y Eugenia Rodríguez se enfrentaron entre sí para definir quien será “La Voz” de esta temporada.

En una primera noche llena de emoción y talento, La Voz Argentina llegó este domingo a su esperada final. Los cuatro finalistas de cada Team; Alan Lez, Milagros Amud, Nicolás Behringer y Eugenia Rodríguez se enfrentaron entre sí para definir quien será “La Voz” de esta temporada.

Con la conducción de Nico Occhiato y un jurado estelar integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda! , el talent show más exitoso de la televisión argentina llega al cierre de su quinta temporada con récords de audiencia.

Nicolás Behringer , del “Team” Luck Ra, fue el encargado de abrir la noche con una sentida interpretación de “Un pacto” de Bersuit Vergarabat.

Al finalizar, el artista compartió unas palabras con el conductor, agradecido por su paso en la competencia: “Me siento muy agradecido. La verdad que este es el momento más feliz de mi vida y es gracias a ustedes, a todo el equipo, maquillaje, luces, jurado, mis compañeros, sobre todo mis compañeros y mi familia, y a Facu por darme esta oportunidad”.

Y compartió un análisis sobre sus inicios: "Veo todo lo que viví cuando miro hacia atrás y digo ‘mierda’. Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo. Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa".

Luck Ra, su coach, le dejó un dulce mensaje esperanzador: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos".

Milagros Amud, del Team Soledad y la primera finalista femenina del certamen, fue la segunda en subir al escenario para cantar su versión de “Se dice de mí”, de Tita Merello.

Milagros Gerez Amud lo da todo con "Se dice de mí"



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Al terminar la canción, Soledad Pastorutti se mostró orgullosa de su proyecto: “Siento que Milagros ya es una ganadora porque tiene una manera, un decir, siento que esto le da mucha visibilidad, ojalá la gente la acompañe, pero ya tiene un camino marcado, lo tiene decidido”.

Por su parte, Milagros expresó su felicidad por lograr un puesto en la final: "Siempre soñé con esto, con la música y nuestra música. Lo que he vivido en La Voz Argentina, de la mano de la Sole, ha sido un honor. Todo esto es algo hermoso, producto de la música que hace cosas que uno no imaginaría jamás".

"Es una oportunidad única, me parece algo necesario para la difusión de artistas que se están formando en este momento... No imaginaba para nada llegar a la final, es más de lo que pude alguna vez haber soñado y me emociona muchísimo", reflexionó.

Casi dándole fin a la noche, Alan Lez del “Team Lali” cantó “Crying” de Aerosmith, con un gran despliegue en el escenario.

Alan Lez del team Lali canta "Cryin'" de Aerosmith



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Con mucha emoción, Alan habló sobre sus deseos de convertirse en cantante profesional: "Yo tenía 15 o 16 años cuando arranqué a escribir música, me inspiré muchísimo en el pop, en el rock. Busqué la forma de transmitir mis historias a esa corta edad, son historias simples a esa edad pero que nos tocan a todos".

"No, nunca había hecho casting para La Voz. Me daba cosa por este prejuicio que tiene uno con uno mismo, por el 'qué dirán'. Me animé para disfrutar un poco porque ‘nunca vas a ser tan joven como hoy’ (…) Un día estás, al otro no, y lo importante para mí era poder venir a mostrarme como soy y compartirlo. Mi finalidad es entretener, que la gente disfrute", cerró sobre que lo impulsó a inscribirse en la competencia.

Por último, Eugenia Rodríguez del “Team Miranda!” dio el gran cierre de la noche con una increíble presentación de “I dreamed a dream” del musical Los Miserables.

Eugenia Rodríguez canta "I dreamed a dream"



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX

Con humor y emoción, la participante reveló que “no se tenia ni fe” en la competencia: "Entré a la audición a ciegas pensando que no se iba a dar vuelta nadie".

Mientras que sus coaches compartieron su analisis sobre su paso en la competencia, revelando el día que se fieron cuenta que ella iba a ser su finalista: "Hubo una presentación en particular, la tercera, ese día nos partió la cabeza. Después lo vimos por la tele y me escribió Valeria Lynch y me dijo ‘ya tenes tu finalista’. Eso un poco confirmó lo que pensábamos, pero dejamos que el camino siga", contó Sergi.

Cómo sigue la gran final de La Voz Argentina

La gran final tendrá lugar hoy lunes a partir de las 21:30hs, y en ella los participantes se presentarán en el escenario una última vez para interpretar una canción junto a sus coaches. El momento cumbre de la noche será la votación del público, cuya decisión proclamará al ganador o ganadora de esta temporada.