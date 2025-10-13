Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: una propuesta diferente para los beneficiarios







El organismo previsional cordobés continúa ampliando la oferta para los adultos mayores de la provincia.

El nuevo anuncio del organismo previsional cordobés. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

En la provincia de Córdoba, el organismo previsional de cobertura para los pasivos es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Además, existe un sistema autónomo para la realización de todo tipo de trámites que tienen que ver con los beneficios previsionales conocido como Ciudadano Digital (CiDi).

A través de este sistema, la Caja y el gobierno de Córdoba suelen realizar programas para beneficiar a los jubilados y pensionados del territorio cordobés, y en este sentido, anunciaron Caja 427+, con el objetivo de promover una vida activa y saludable entre las personas mayores.

Programa Caja 427: las novedades para los jubilados de Córdoba El Programa Caja 427+ es una iniciativa impulsada por la Caja de Jubilaciones de la Córdoba con un doble propósito institucional: por un lado, facilitar y promover el uso de los servicios digitales de la Caja (trámites online, asesoramiento, etc.) en los municipios y comunas de la provincia; por otro, fomentar actividades recreativas, culturales y de bienestar para las personas mayores, de modo que haya un enfoque social y territorial en su implementación.

Para lograr esos objetivos, la Caja trabaja en alianza con los gobiernos locales (municipios y comunas), firmando convenios de cooperación técnica para que dichas entidades se adhieran al programa y participen como socios estratégicos. Las entidades adheridas reciben capacitaciones (por ejemplo sobre los sistemas digitales de la Caja), una mesa de ayuda específica, y apoyo para que los ciudadanos de cada localidad puedan ser asesorados localmente para gestionar trámites previsionales sin tener que trasladarse grandes distancias.

Además, Caja 427+ impulsa la realización de talleres para personas mayores en las localidades adheridas, con propuestas como estimulación cognitiva, danza y movimiento, manualidades, escritura creativa, fotografía y otras expresiones culturales. Estos talleres tienen como fin promover la participación activa, la socialización, el bienestar y una vida saludable para los adultos mayores.

