En la provincia de Córdoba, el organismo previsional de cobertura para los pasivos es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Además, existe un sistema autónomo para la realización de todo tipo de trámites que tienen que ver con los beneficios previsionales conocido como Ciudadano Digital (CiDi).
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: una propuesta diferente para los beneficiarios
El organismo previsional cordobés continúa ampliando la oferta para los adultos mayores de la provincia.
A través de este sistema, la Caja y el gobierno de Córdoba suelen realizar programas para beneficiar a los jubilados y pensionados del territorio cordobés, y en este sentido, anunciaron Caja 427+, con el objetivo de promover una vida activa y saludable entre las personas mayores.
Programa Caja 427: las novedades para los jubilados de Córdoba
El Programa Caja 427+ es una iniciativa impulsada por la Caja de Jubilaciones de la Córdoba con un doble propósito institucional: por un lado, facilitar y promover el uso de los servicios digitales de la Caja (trámites online, asesoramiento, etc.) en los municipios y comunas de la provincia; por otro, fomentar actividades recreativas, culturales y de bienestar para las personas mayores, de modo que haya un enfoque social y territorial en su implementación.
Para lograr esos objetivos, la Caja trabaja en alianza con los gobiernos locales (municipios y comunas), firmando convenios de cooperación técnica para que dichas entidades se adhieran al programa y participen como socios estratégicos. Las entidades adheridas reciben capacitaciones (por ejemplo sobre los sistemas digitales de la Caja), una mesa de ayuda específica, y apoyo para que los ciudadanos de cada localidad puedan ser asesorados localmente para gestionar trámites previsionales sin tener que trasladarse grandes distancias.
Además, Caja 427+ impulsa la realización de talleres para personas mayores en las localidades adheridas, con propuestas como estimulación cognitiva, danza y movimiento, manualidades, escritura creativa, fotografía y otras expresiones culturales. Estos talleres tienen como fin promover la participación activa, la socialización, el bienestar y una vida saludable para los adultos mayores.
