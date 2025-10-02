La Voz Argentina 2025: quiénes son los nuevos eliminados

La Voz Argentina 2025 (Telefe) ya está en la recta final y cada gala se vive con intensidad. Durante el último programa, dos participantes —uno del Team Lali y otro del Team Luck Ra — quedaron eliminados .

Luego de que terminaran de cantar todos los integrantes de su equipo, Lali Espósito salvó a Alan Lez y Hugo Ruíz. Es por eso que la suerte del resto de los participantes quedó bajo la decisión en conjunto de Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti, quienes eligieron a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni para seguir en la competencia. De esta manera, Iara Lombardi quedó eliminada.

Iara Lombardi participó en la gala del martes y los nervios le jugaron una mala pasada . En medio de su interpretación de “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, sufrió un bloqueo que la descolocó por unos segundos. Aunque logró recomponerse con el apoyo del jurado y el público, ese tropiezo terminó siendo determinante en la elección final, debido a que además no fue la primera vez que le ocurrió un episodio así, lo que marcó su salida del equipo de Lali.

Tras quedar eliminada del equipo, Lali Espósito dijo: "Fue un placer haberte escuchado cantar en este show, sos lo más, hermosísima. Lo mejor para vos en tu carrera y contás conmigo siempre" .

El nuevo eliminado del Team Luck Ra en La Voz Argentina

Al escuchar a todos los participantes de su equipo, Luck Ra decidió que debían seguir en la competencia Nicolás Behringer y Federico Mestre. Por su parte, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda! eligieron a Natalia Aponte y Tomás Dantas. Por ese motivo, Lucas Barros quedó eliminado de La Voz Argentina 2025.

En medio de la emoción y después de que quedara fuera de su equipo, Luck Ra sorprendió a Lucas y al resto de sus participantes: "Los últimos cinco participantes me van a telonear en Vélez. Nos vemos ese día".

Lucas Barros

Cabe mencionar que, a diferencia del Iara Lombardi, Federico Mestre se había olvidado la letra de la canción mientras interpretaba “Ex de verdad” de Ha*Ash pero Luck Ra decidió salvarlo. "Esto puede pasar y lo que más me gustó fue su actitud", se justificó el cordobés.

Con la eliminación de Iara Lombardi y Lucas Barros, el certamen entra en su tramo más competitivo. Solo quedan unos pocas galas antes de conocer al gran ganador de esta temporada de La Voz Argentina 2025.