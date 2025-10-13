"Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—. También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz".
13 de octubre 2025 - 11:02
Javier Milei celebró la liberación de rehenes de Hamás en Israel y consideró a Donald Trump como un "querido amigo"
Producto de su mediación, Donald Trump logra la liberación de rehenes, incluyendo los tres argentinos, Eitan Horn, David y Ariel Cunio.
-
La reunión entre Trump y Xi Jinping se hace y la Argentina queda en "offside"
-
Expectativa por anuncios en la cumbre Trump-Milei, y con algunas dudas tras la venta de dólares del Tesoro de EEUU
"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Javier Milei
- Donald Trump
- Hamas
- Israel
Dejá tu comentario