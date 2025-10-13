SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de octubre 2025 - 11:02

Javier Milei celebró la liberación de rehenes de Hamás en Israel y consideró a Donald Trump como un "querido amigo"

Producto de su mediación, Donald Trump logra la liberación de rehenes, incluyendo los tres argentinos, Eitan Horn, David y Ariel Cunio.

Javier Milei ante la ONU

"Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—. También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz".

"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

Noticia en desarrollo.-

