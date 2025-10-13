Diputados convocó a sesión especial para interpelar a Luis Caputo por el auxilio de EEUU al gobierno de Javier Milei







El ministro de Economía deberá responder preguntas sobre el acuerdo con Scott Bessent y el Presupuesto 2026. La cita será el 15 de octubre al mediodía.

La Cámara de Diputados citó formalmente a Luis Caputo para ser interpelado el próximo 15 de octubre a las 12:00 horas, en el marco de una sesión convocada según el artículo 71 de la Constitución Nacional. El ministro de Economía deberá dar explicaciones sobre el acuerdo financiero con Estados Unidos y detallar aspectos del Presupuesto 2026.

La citación fue resuelta durante la sesión del 8 de octubre y oficializada a través de una nota firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan. En la convocatoria se establece: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de citarlo/a para el día 15 de octubre de 2025 a las 12:00 horas, a la sesión prevista en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la cual ha sido citado el Ministro de Economía Lic. Luis Caputo, conforme lo resolviera el Pleno en sesión de Cámara del día 08 de octubre de 2025”.

Qué deberá responder Caputo Caputo deberá asistir al recinto de la Cámara baja para responder las preguntas de diputados nacionales acerca de las políticas económicas, el manejo del gasto público y los alcances del acuerdo con Scott Bessent. También se prevé que brinde detalles sobre los lineamientos del Presupuesto 2026, que ya comenzó a debatirse en comisión.

El artículo 71 de la Constitución Nacional faculta a cada Cámara a convocar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir informes, con la obligación de asistir y participar del debate. Aunque la herramienta se utiliza en casos excepcionales, su aplicación se asocia generalmente a contextos de tensión política o decisiones de fuerte impacto público.

Citación Sesión Art 71 CN_15 de octubre 12 horas (1) Ausencias en duda Desde el oficialismo no confirmaron si Caputo concurrirá al Congreso, dado que tanto él como Karina Milei acompañarán a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos. Sin embargo, la agenda oficial prevé el regreso de la comitiva en la mañana del miércoles, por lo que habría margen para que el ministro se presente después del mediodía. La interpelación al titular del Palacio de Hacienda se suma a las citaciones de Karina Milei y Mario Lugones, previstas para las 14 horas del mismo día, por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).