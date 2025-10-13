Netflix confirmó la fecha de estreno de la temporada 4 de "Bridgerton" con un nuevo adelanto







La plataforma de streaming confirmó la renovación de la icónica serie para las temporadas 5 y 6 antes de la cuarta parte.

La nueva temporada gira en torno a Benedict.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la icónica serie ya fue renovada para las temporadas 5 y 6. La temporada 4 llegará con su parte 1 el 29 de enero y la parte 2 el 26 de febrero de 2026.

La serie girará en torno a Benedict (Luke Thompson), el bohemio y segundo hijo de la familia.

De qué trata la temporada 4 de Bridgerton La temporada 4 de Bridgerton gira en torno a Benedict (Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados y viven felices, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que una mujer fascinante a la que conoce en el baile de máscaras de su madre lo hace cambiar de parecer.

Elenco de la temporada 4 de Bridgerton Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (la Sra. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (la reina Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) e Isabella Wei (Posy Li).

Bridgerton cautivó a las audiencias globales desde que Netflix y Shondaland lanzaron la icónica serie en 2020. Cada una de sus tres temporadas han ingresado en la lista de los Más Populares de Netflix, con las temporadas 1 y 3 en los lugares #5 y #7, respectivamente. Por su parte, la precuela favorita de los fans, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, dominó el Top 10 Global. Fecha de estreno de la parte 1 (episodios 401-404): 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 Fecha de estreno de la parte 2 (episodios 405-408): 26 de febrero de 2026

