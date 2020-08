Las maldiciones son cosa de guapos

“Por ti mi hijo mataría una ballena a zapatazos”, le dice el estafador a la hija de los joyeros, como para ayudar al posible romance del muchacho. Pero la ayuda tiene otra intención, y además no hay tal ballena. En cambio hay un perro, hay gente que mete el perro, y se menciona varias veces una lora. Más específicamente, una determinada parte de la lora. El estafador es argentino. Detalle singular: lo interpreta un español, Gonzalo de Castro, y lo hace muy bien. Coproducción hispano-argentina del también hispano-argentino Beda Docampo Feijóo, “La maldición del guapo” tiene como personajes a un pícaro que está rehaciendo su vida en Madrid, el hijo que lo detesta, el amigo, ex de Inteligencia, que le sigue el rumbo, unas chicas de buen ver, y la citada familia de joyeros, amén de su custodia. De Castro, Juan Grandinetti como el hijo, y Malena Alterio, la custodia, tienen perfiles muy afilados, y es curioso ver a los tres juntos en un mismo plano. Pero el humor aquí no se afirma en lo visual sino en los retruécanos, la simpatía del pícaro y el juego de situaciones donde casi nadie es lo que parece, salvo el perro y dos o tres personas más. Está muy canchera Cayetana Guillén Cuervo, hay citas de “Hamlet” y del Libro de Ezequiel, un cuento clave acerca de alguien que se cree un dragón, más argentinos (el sonidista Juan Ferro, el compositor Federico Jusid, la pelirroja y peligrosa Paulina Sartor) y un puñado de rubíes. Al comienzo también hay tres gandules, y habría sido bueno verlos de nuevo hacia el final, para que terminen de aprender modales. Eso faltó, igual que otras cositas, pero se pasa el rato, y se pasea un poquito por los jardines de Sabatini y otros rincones de Madrid.