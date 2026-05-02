Día Mundial del Atún: una experiencia gourmet

Este sábado se puede celebrar el Día Mundial del Atún de la mejor manera. Cuáles son los mejores restaurantes para ir a comer.

Este 2 de mayo se festeja el Día Mundial del Atún y Buenos Aire s te espera con opciones espectaculares para salir a comer.

SushiClub incorpora el atún en distintas preparaciones que reflejan su perfil de sushi fusión con mirada contemporánea . Entre las opciones recientes de la carta, el atún rojo se destaca por su textura suave y carnosa, además de un color intenso que deja ver su calidad desde el primer corte. Se utiliza en piezas como el New York Tuna Roll —con atún rojo y palta, envuelto en alga nori y arroz con sésamo mixto tostado—, además de sashimis, nigiris y geishas con queso crema y palta envueltas en finas láminas de atún rojo, donde el pescado se presenta en cortes limpios.

A la vez, el maki de atún clásico continúa entre los favoritos de la carta: lleva arroz y nori rellenos con una pasta de atún que combina salsa criolla de rocoto, mayonesa liviana y cebolla de verdeo, terminado con un delicado baño de mayonesa de apio que aporta frescura y equilibrio. La propuesta se acompaña con selección de vinos y cócteles clásicos.

GRAU CEBICHERÍA

En la cebichería Grau, la causa de atún aparece como uno de los platos que mejor sintetizan la cocina del chef y emprendedor gastronómico Raúl Zorrilla: una receta tradicional peruana llevada a una versión más personal, sin perder identidad.

GRAU CEBICHERÍA - CAUSA DE ATÚN Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

El plato parte de la clásica base de papa amarilla sazonada con ají amarillo, suma un relleno fresco de atún blanco, mayonesa, tomate, palta y mayonesa, y suma detalles que marcan la diferencia: se corona con una chalaquita de atún fresca (con cebolla morada, pimentón y perejil), y se sirve sobre una base de mayonesa de vieiras y gotas de aceite de huacatay, que aportan profundidad, perfume y una presentación más cuidada. El resultado es una entrada fresca, bien ejecutada y representativa de una carta generosa de cocina de mar, donde los pescados, mariscos, arroces y sopas peruanas se lucen.

LA PESCADORITA

En La Pescadorita, el tiradito de atún rojo con salsa ponzu integra la carta estable y sintetiza el enfoque de la cocina. Se compone de láminas de atún dispuestas sobre una base de mango y ají panca que ordena el perfil del plato. Se incorporan cubos de mango, maíz y palta marcada, mientras que la salsa ponzu y un aceite aromático terminan de integrar el conjunto.

La Pescadorita - tiradito de atún (2) Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

La presentación se realiza en vajilla vinculada al universo marino, en línea con la identidad del espacio. El restaurante abre todos los días al mediodía y por la noche y sostiene su actividad en Palermo desde hace quince años. La cocina, a cargo de David Ribulgo, trabaja con pescados y mariscos y articula referencias locales con aportes de otras tradiciones. La ambientación incorpora murales y elementos asociados a la costa, en continuidad con la propuesta general.

BARRA CHALACA

Barra Chalaca, el proyecto del chef peruano Gastón Acurio inspirado en las cantinas del Puerto del Callao, presenta preparaciones que acercan sabores tradicionales de la cocina peruana con producto fresco y porciones para compartir. Entre ellas sobresale la causa casera, elaborada con una base de papa amarilla condimentada con ají amarillo y jugo de limón, que se intercala con una mezcla de abundante atún, mayonesa y cebolla morada.

Barra Chalaca - Causa casera 3 Direcciones: Arévalo 1392 y Bulnes 2579, Palermo, y Montañeses 2599, Belgrano.

El plato suma capas de palta y huevo y se termina con mayonesa, salsa huancaína, morrón picado, perejil deshidratado y hojas de lechuga, en una presentación colorida y contundente que combina frescura, cremosidad y notas picantes equilibradas. Para acompañar, la casa propone su clásico pisco sour.