On City apuesta al Hot Sale con foco en el Mundial y las cuotas sin interés + Seguir en









La propuesta combina descuentos y financiación para renovar televisores y aprovechar las ofertas en el evento digital más importante del año.

Las promociones de On City para el Mundial incluyen televisores, notebooks, celulares y parlantes.

En la antesala del Mundial, On City se suma al Hot Sale 2026 con una propuesta que combina descuentos y financiación para quienes buscan renovar sus televisores y aprovechar las mejores ofertas en el evento digital más importante del año.

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Del 11 al 13 de mayo, On City ofrecerá hasta 20 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y hasta 40% descuento en televisores de todas las pulgadas y por supuesto en categorías importantes como notebooks, celulares y parlantes que suelen ganar protagonismo en los Hot Sale y aún más en la previa del evento mundialista.

La oferta se completa con promociones en productos esenciales como heladeras y lavarropas, además de artículos de calefacción, en línea con la temporada invernal.

Otro de los diferenciales será el envío gratuito en AMBA como así también el retiro sin costo en 200 tiendas en todo el país en donde estarán vigentes las mismas ofertas de oncity.com

Por su parte, On City Crédito se presenta como una buena opción para aquellos que desean abonar presentando solo su DNI en hasta 24 cuotas fijas, con el primer vencimiento en junio.

Con esta propuesta, On City ofrece la mejor oportunidad para capitalizar las mejores promociones del Hot Sale y la expectativa por el Mundial, dos factores que suelen impulsar la pasión de los consumidores argentinos.