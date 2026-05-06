¿Sin Mundial 2026 en China? la FIFA no logró vender los derechos de transmisión a un mes del inicio del torneo

Hay una falta de acuerdo sobre la cifra de venta. Podría ser la primera vez en cuatro décadas que los hinchas chinos se queden sin transmisión oficial.

El punto más sensible es la cifra de la venta ofrecida por la FIFA a la cadena estatal china, de u$s30 millones.

La FIFA no podrá vender los derechos de transmisión del Mundial 2026 en China , a un mes de que se celebre el máximo evento deportivo. Se trata de un estancamiento en la fase de conversaciones entre la institución deportiva y la cadena estatal china CCTV , la única autorizada por el gobierno para negociar. El freno de las negociaciones resulta crítico ya que el gigante asiático es uno de los países más poblados del mundo .

Esta situación contrasta con mundiales anteriores, donde CCTV ya tenía la cobertura asegurada con varios meses de antelación. El conflicto gira alrededor del precio que reclama el organismo internacional, considerado excesivo por las autoridades chinas.

Así, mientras la FIFA pidió inicialmente entre u$s250 y u$s300 millones, la CCTV ofrece como máximo u$s80 millones. El desacuerdo generó una parálisis comercial que afecta a marcas, plataformas digitales y anunciantes.

Freno en el acuerdo entre la FIFA y China para la transmisión del Mundial 2026

Con estas tensiones, podría ser la primera vez en cuatro décadas que los hinchas chinos se queden sin una transmisión oficial gratuita. La oferta inicial de la FIFA prácticamente duplica lo abonado en Qatar 2022 y tras varias rondas de negociación el precio bajó, en vano, a un rango de u$s120 a u$s150 millones.

Por su parte, la cadena pública es el único agente autorizado para negociar derechos de grandes eventos internacionales en China continental. Esa exclusividad le permite resistir la presión sin que otras plataformas como Migu o Douyin compitan directamente.

Luego es la propia cadena la que le vende los derechos al resto de la competencia. Así, sí o sí la FIFA debe ponerse de acuerdo con un único oferente, que en este caso es el Estado chino.

Mundial 2026 Podría ser el primer Mundial en cuatro décadas que los hinchas chinos se pierdan de ver los partidos de forma gratuita. Imagen: EFE/Adidas

Alerta por la falta de figuritas del Mundial 2026: prometen regularizar la distribución en las próximas horas

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, el entusiasmo ya se vive con el clásico álbum de figuritas. Pero la historia se repite, como en 2022: faltan paquetes de figuritas en los kioscos.

Comerciantes denuncian que los distribuidores concentraron la venta mayorista y los obligan a buscar vías alternativas. Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (URKA), sin embargo, aseguran que el reparto “debería normalizarse” esta semana.

El furor que despertó el lanzamiento del álbum entre niños, jóvenes e incluso adultos, derivó en polémica por la distribución desigual entre los distintos actores. El vicepresidente de la URKA, Ernesto Acuña, advirtió además otra problemática: el precio de los paquetes. Según explicó, el fabricante Panini sugiere un valor de $1.500, aunque en los kioscos suele encontrarse a $2.000. No obstante, algunos distribuidores los venden a precios aún más elevados.